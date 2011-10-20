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Adriyatik'te deniz kazası: 3 Türk öldü

Gece 02:00 sularında Adriyatik Denizi'nde Arnavutluk yolcu gemisiyle çarpıştı

Adriyatik'te deniz kazası: 3 Türk öldü

Gece 02:00 sularında Adriyatik Denizi'nde Arnavutluk yolcu gemisiyle çarpıştı

20 Ekim 2011 Perşembe 10:49
Adriyatik'te deniz kazası: 3 Türk öldü
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İçinde Türk mürettebatının olduğu 'Reina 1' isimli yük gemisi, gece 02:00 sularında Adriyatik Denizi'nde Arnavutluk yolcu gemisiyle çarpıştı. Arnavutluk'un Durres şehri yakınlarında 20 mil deniz

açıklarında meydana gelen kazada, Türk mürettebattan 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralı kurtarıldı, kayıp 5 kişinin aranmasına devam ediliyor. Rusya'dan aldığı yükü Karadağ Cumhuriyeti'ne

götüren Grup Denizcilik şirketine ait yük gemisi Reina1, Durres (Arnavutluk) – Bari(İtalya) hattında yolcu taşıyan "Ankara" isimli Arnavutluk yolcu gemisiyle çarpıştı. Kazada yolcu gemisinden ölen yada

yaralanan kimsenin olmadığı belirtildi. 

Kazada yaralı olarak kurtulan geminin kaptanı Ahmet D ve yardımcısı Ahmet S kazanın aşırı yüksek dalgalar sebebiyle meydana geldiğini aktardı. Cihan Haber Ajansı'na bilgi veren geminin kaptanı, kayıp

arkadaşları için endişeli olduğunu söyledi.

Bu arada kazadan hemen sonra Durres Valisi Genci Alizoti'nin 'Durres Turgut Özal Türk Koleji Müdürü Sezer Erdoğan'ı arayarak haber verdiği kaydedildi. Gece hastaneye gittiklerini söyleyen Erdoğan,

yaralılarla yakından ilgilendiklerini aktardı.

Kayıp Türk vatandaşlarının aranmasına devam ediliyor. Arama kurtama çalışmalarına helikopterlerin de katıldığı bildiriliyor.

Son Güncelleme: 20.10.2011 10:49
Anahtar Kelimeler:
KazaDenizGemi
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