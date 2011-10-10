Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Adıyaman'da petrol sevinci

TPAO Adıyaman Bölge Müdürlüğü tarafından petrol arama çalışmaları kapsamında, Doğu Şambayat...

Adıyaman'da petrol sevinci

TPAO Adıyaman Bölge Müdürlüğü tarafından petrol arama çalışmaları kapsamında, Doğu Şambayat...

10 Ekim 2011 Pazartesi 13:06
Adıyaman'da petrol sevinci
banner238

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Adıyaman Bölge Müdürlüğü tarafından petrol arama çalışmaları kapsamında, Doğu Şambayat-1 Lokasyonu artezyen kuyusunda bin 420 metre derinlikte petrol bulundu.

Adıyaman Valisi Ramazan Sodan, "Yeni açılan bin 420 metre derinlikten sondaj kuyusundan, günde 400 varil ham petrol çıkacak" dedi. Ham petrolün çıktığı Doğu Şambayat-1 artezyen kuyusunda, TPAO Bölge Müdürü Halil Murat Demir ve diğer yetkililerle birlikte incelemelerde bulunan Adıyaman Valisi Sodan, Doğu Şambayat-1 Lokasyonu artezyen kuyusu sondaj çalışmalarına TPAO’nun yaklaşık 1 ay önce başlandığını belirterek, sondaj derinliği bin 420 metre olan bu kuyuda günlük petrol üretim kapasitesinin 400 varil olduğunu belirtti.

Sondaj kuyusunun artezyen üretim yaptığını ve çıkarılan petrolün kalitesinin orta kalite olduğunu ifade eden Sodan, şunları kaydetti: "TPAO Bölge Müdürlüğünce Adıyaman’da petrol arama çalışmaları devam etmektedir. Çıkarılan ham petrol hem ülkemiz hem de ilimiz açısından çok sevindiricidir. Önümüzdeki dönemde daha iyi yapılacak sondajlarla daha da güzel neticeceler alacağımıza inanıyorum.

Büyük bir özveri gösteren TPAO Bölge Müdürlüğü çalışanlarına da teşekkür ediyorum. Adıyaman TPAO Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen petrol arama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Yapılan çalışmalarla daha güzel sonuçlar elde edeceğimize inanıyorum. Çıkarılan ham petrolün başta Adıyaman olmak üzere ülkemiz ekonomi

Son Güncelleme: 10.10.2011 13:06
Anahtar Kelimeler:
PetrolSondajTPAOAdıyaman
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim