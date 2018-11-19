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Adıyaman'da Roma dönemine ait kaya mezar bulundu

Adıyaman'da Roma dönemine ait kaya mezar bulundu

19 Kasım 2018 Pazartesi 09:11
Adıyaman'da Roma dönemine ait kaya mezar bulundu

GERGER İLÇESİNE BAĞLI KESERTAŞI KÖYÜNDEKİ ARAZİ ÇALIŞMALARI SIRASINDA BULUNAN KAYADAN OYMA MEZAR YAPISININ GİRİŞİNDE, OTURUR VAZİYETTE 1 METRE UZUNLUĞUNDA VE 45 SANTİMETRE GENİŞLİĞİNDE KADIN KABARTMASI İLE 10 SATIRLIK YAZIT YER ALIYOR
 

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde Roma dönemine ait kayadan oyma mezar yapısı bulundu.
Müze Müdürü Mehmet Alkan, ilçeye bağlı Kesertaşı köyündeki arazi çalışmaları sırasında rastladığı oda şeklindeki mezar yapısında incelemelerde bulundu.  
Alkan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, küçük bir oda şeklindeki mezar yapısının girişinde kadın kabartması bulunduğunu, bu yönüyle de kent merkezinde yer alan Perre Antik Kenti'ndeki mezar yapılarından ayrıldığını aktardı.
Kabartmanın yanında da 10 satırlık yazıt yer aldığını dile getiren Alkan, "Kayaya oturur vaziyette işlenen kadın kabartması 1 metre uzunluğunda ve 45 santimetre genişliğinde. Kabartmanın yanındaki yazıtta ise 'Ebeveynleri, Hieronymos ve Laodike'nin oğlu olan ve 23 yaşında ölen, anne-baba sevgisi dolu AvidiusAntiokhos'un hatırası için onurlandırdılar.' ifadesi yer alıyor." diye konuştu. 
Alkan, Roma dönemine ait mezar yapısının tescil edilmesi için çalışmaları başlattıklarını sözlerine ekledi. 
 

Son Güncelleme: 19.11.2018 12:21
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