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Adil Öksüz'ün eşi ABD'de görüntülendi

15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin kilit ismi firari Adil Öksüz’ün eşi Aynur Öksüz, ABD'de New Jersey eyaletinin lüks bölgelerinden Ridgefield semtinde yaşadığı evin önünde AA ekibi tarafından görüntülendi.

Adil Öksüz'ün eşi ABD'de görüntülendi

15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin kilit ismi firari Adil Öksüz’ün eşi Aynur Öksüz, ABD'de New Jersey eyaletinin lüks bölgelerinden Ridgefield semtinde yaşadığı evin önünde AA ekibi tarafından görüntülendi.

14 Haziran 2018 Perşembe 12:21
Adil Öksüz'ün eşi ABD'de görüntülendi

Adil Öksüz'ün eşi ABD'de görüntülendi

15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin kilit ismi firari Adil Öksüz’ün eşi Aynur Öksüz, ABD'de New Jersey eyaletinin lüks bölgelerinden Ridgefield semtinde yaşadığı evin önünde AA ekibi tarafından görüntülendi.

Eşi tarafından tedbir amaçlı olarak darbe girişiminden 1 ay önce ABD'ye getirilen Aynur Öksüz, kardeşi Abdulhadi Yıldırım'ın da oturduğu 550 bin dolar değerindeki evde ikamet ederken, kendisine tahsis edilen Chevrolet marka arabayı kullanıyor Üç katlı evin önünde Yıldırım'ın da kullandığı 34 ayrı lüks araç bulunuyor.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında Akıncı Üssü'nde gözaltına alınan ve serbest bırakıldıktan sonra kayıplara karışan darbe girişiminin kilit ismi firari Adil Öksüz'ün eşi Aynur Öksüz, ABD'de görüntülendi.



Öksüz'ün FETÖ darbe girişiminden bir ay önce eşi ve üç çocuğunu Amerika'da yaşayan örgüt mensubu kayınbiraderi Abdulhadi Yıldırım'ın yanına yerleştirdiği ortaya çıkmıştı.

New Jersey eyaletine bağlı Ridgefield semtinde bulunan kardeşi Yıldırım'ın evinin önünde Anadolu Ajansı ekipleri tarafından görüntülenen Aynur Öksüz, kendisine tahsis edilen ChevroletCruze marka arabayı kullanıyor.

Darbeci kadrolara sürekli umut pompalayıp 'güzel günler göreceksiniz' yalanıyla örgütün çözülmesini engellemeye çalışan FETÖcülerin, lüks içindeki yaşantıları dikkati çekiyor.

Aynur Öksüz'ün yaşadığı üç katlı evin bulunduğu Ridgefield semti, New Jersey eyaletinin lüks ve güvenli bölgelerinden biri olarak biliniyor.



Clark Avenue (caddesi) üzerinde, özel garajı ve bahçesi olan yaklaşık 550 bin dolar değerindeki evin önünde, Öksüz'ün kardeşi Abdulhadi Yıldırım'ın da kullandığı 3-4 ayrı lüks araç da bulunuyor.

-Öksüz‘ün eşinin Amerika'ya gittiğini babası itiraf etmişti

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında haklarında dava açılan, örgütün 'hava kuvvetleri imamı' firari Adil Öksüz'ün kayınpederi Cevat Yıldırım, kızı Aynur Öksüz'ün darbeden önce ABD'ye gittiğini anlatmıştı.

Cevat Yıldırım, “Kızım, yani Adil Öksüz'ün eşi, Amerika'daki oğlum Abdülhadi Yıldırım'ı ziyarete gitmişti. Daha sonradan geri dönmedi. Adil Öksüz'ün nerede olduğunu bilmiyorum.' ifadelerini kullanmıştı.

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- Öksüz'ün eşi de Bylock kullanıcısı çıkmıştı

FETÖ darbe süreciyle ilgili yargılama sürecinde Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığınca hazırlanan analiz raporunda Adil Öksüz, eşi (Aynur Öksüz) ve yakınlarının Bank Asya'ya kurumun kurtarılması için yüksek tutarlarda para yatırdıkları bilgisi yer almıştı.

Adil Öksüz ile eşi Aynur Öksüz, kardeşi Mehmet Öksüz ve kayınbiraderi Ali Sami Yıldırım'ın FETÖ/PDY örgütü mensuplarının iletişimi amacıyla kullanılan ByLock yazılımını kullandıklarının raporla anlaşıldığı kaydedilmişti.

Ayrıca Öksüz'ün eşi Aynur Öksüz'ün FETÖ'nün finansal ayaklarından biri olan Kaynak Holding'e bağlı Gürmed Tıbbi ve Teknolojik Sistemler Sanayi Ticaret A.Ş. çalışanı olarak SGK kaydı bulunduğu tespit edilmişti.



-Aynur Öksüz'ün akrabaları da suçlu bulunmuştu

Aynur Öksüz'ün babası Cevat Yıldırım ile kardeşi Emine Şennur Şen'in yargılandığı davada sanıklar, 'FETÖ üyesi olmak' suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Davanın iddianamesinde, Cevat Yıldırım'ın, evinin önünde Adil Öksüz'e ait 34 SIR 49 plakalı otomobilin bulunduğu belirtilerek, 'Sanığın, hakkında yakalama kararı bulunan Adil Öksüz'ü darbe teşebbüsünden sonra ikametgahına aldığı ve bir gece kalmasını sağladığı anlaşılmıştır.' ifadesine yer verilmişti.

Adil Öksüz'ün, Yıldırım'ın evine geldiği sırada orada bulunan baldızı Emine Şennur Şen'in, Öksüz'ü ikametgahında saklayarak kendi örgüt bağını da ortaya koyduğu ve yetkili makamlara bildirmeyerek kaçmasına imkan sağladığı vurgulanan iddianamede, sanık Şen'in söz konusu eylemiyle FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım ettiği iddianamede yer almıştı.

İddianamede, Şen'in örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı, Bank Asya'da hesabının bulunduğu, sanığın eşinin Zaman gazetesi muhabirliği yaptığı belirtilmişti.

Ayrıca Aynur Öksüz'ün kardeşi, FETÖ'nün 'Rusya İmamı' olduğu iddia edilen Ali Sami Yıldırım ile eniştesi gazeteci Erdal Şen ise ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan açılan davada suçlu bulunmuştu.

Mahkeme heyeti, Ali Sami Yıldırım'ın 7 yıl 6 ay, Erdal Şen'in ise 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar vermişti.

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