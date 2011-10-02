ADI RAUF DENKTAŞ MAHALLESİ LEFKOŞA

Giresun'un Barca köyüne bağlı Lefkoşa mahallesinde yaşayan lise öğrencisi genç, KKTC eski Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın ismini taşımasıyla dikkat çekiyor.

Rauf Denktaş'ın babası Muzaffer Denktaş (74), 18 yıl önce yaşadıkları mahallenin adı ''Lefkoşa'' olunca 3 çocuğundan en küçüğüne çok sevdiği bir lider olan ''Rauf Denktaş''ın adını verdiğini söyledi.

Eski KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ile soyadı benzerliklerinin olmasının ve yaşadıkları yere Lefkoşa adının verilmesinin aldığı bu kararda etkili olduğunu ifade eden Denktaş, şunları dile getirdi:

''Bizim Rauf Denktaş'la herhangi bir akrabalığımız yok ancak mahallemizde yaşayanların pek çoğunun soyismi Denktaş. Bu nedenle de mahallemizin adı 'Lefkoşa' oldu. Ben Rauf Denktaş'ın hayranıyım ve onun kullandığı soy ismini kullanmaktan gurur duyuyorum. Aramızda büyük sevgi bağı var, onu çok seviyoruz.

Kıbrıs'taki savaş yıllarında Rauf Denktaş'ın 'Türkiye gelecek, bizi kurtaracak'' diye ağlaması, beni ve tüm Türk milletini çok etkilemişti. Kıbrıs Türk'lerinin kurtuluşu için çok çabaladı ve başardı. O günleri unutmak mümkün değil.''

Bugüne kadar Rauf Denktaş'ı görmeyi çok istediğini ama göremediğini de belirten Muzaffer Denktaş, ''Sayın Denktaş Giresun'u birkaç kez ziyaret etti. Ne yazık ki kendisini görmem kısmet olmadı. Şu anda sağlık sorunları yaşadığını biliyoruz, kendisine acil şifalar diliyoruz'' diye konuştu.

ÖĞRENCİ RAUF DENKTAŞ İSMİNDEN MEMNUN

Giresun Lisesi 2. sınıf öğrencisi Rauf Denktaş (16) ise ismini ve yaşadığı mahalleyi duyan herkesin bunu şaşkınlıkla karşıladığını ifade etti.

''KKTC'nin unutulmaz lideri Rauf Denktaş'ın ismini taşımaktan büyük gurur duyuyorum'' diyen Denktaş, öğretmenlerinin ismini ve soyismini duyduklarında, ''Neden Rauf Denktaş?'' diye sorduklarını belirterek, şunları kaydetti:

''Herkes bana, 'bu ismi sana kim verdi, baban mı verdi, neden Rauf Denktaş ismini verdi, çok mu seviyorlar?' diye soruyor. İsmimin avantajı daha çabuk akılda kalması ve daha çabuk tanınması. Tabi Rauf Denktaş ismini duyanlar beni merak ediyor. Hem ismimin öğretmenlerin aklında kalması da benim için iyi bir şey. İlk duyanlardan takma adım olduğunu zanneden bile oluyor. Sonra gerçek ismim olduğunu öğrenince şaşırıyorlar. İsmimi Rauf koyan babama çok teşekkür ediyorum.''