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Adem:Hükümetin Halka Zarar Veren Ekibi Var.Derhal Görevden Alınmalı

Adem, yapılanın gerçek nüfusun ortaya çıkmamasına yönelik adımlar olduğunu ileri sürdü

Adem:Hükümetin Halka Zarar Veren Ekibi Var.Derhal Görevden Alınmalı

Adem, yapılanın gerçek nüfusun ortaya çıkmamasına yönelik adımlar olduğunu ileri sürdü

01 Kasım 2011 Salı 16:39
Adem:Hükümetin Halka Zarar Veren Ekibi Var.Derhal Görevden Alınmalı
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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda, Sosyal Güvenlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın görüşülmesi sırasında ikinci sözü  CTP-BG Milletvekili Sonay Adem alarak, UBP hükümetinin halktan korktuğunu ve

hükümetin halka büyük zarar veren bir ekibi bulunduğunu savundu. Adem, bu ekibin derhal görevden alınması gerektiğini belirtti.

Gecikmiş sosyal sigorta primlerinin affıyla ilgili kararnameden ilk yararlanan kişinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Şerife Ünverdi olduğu iddiasını ortaya atan Adem, Ünverdi’yi müsteşarı ve bakanlık

müdürlerinin telefon kayıtlarını incelemekle de suçladı.

Adem, Türkiye’de gerçekleştirilen “göç” sempozyumunda konuşan Türkiye Başbakanı Erdoğan’ın söylediklerine, İstanbul yerine KKTC ifadesi konulması halinde kendinin de altına imzasını atacağını

kaydetti.

Erdoğan’ın, “insanların neden geldiğini nereye gideceklerini, çalışmaya mı seyehata mı geldiğini bilelim. Nereden geldiği belli olmayanlar şu anda İstanbul’a bedel ödetiyorlar” dediğini kaydeden Adem, şu anda yapılanla da KKTC’ye bedel ödetildiğini savundu.

Ülkede ciddi bir nüfus sayımı yapılması gerektiğini kaydeden Adem, yapılanın gerçek nüfusun ortaya çıkmamasına yönelik adımlar olduğunu ileri sürdü.

DPÖ verilerine göre işsizlik oranının yüzde 15’e ulaştığını belirten Sonay Adem, ekonomik kriz nedeniyle Güney’de çalışan birçok Kıbrıslı Türk’ün işsiz kaldığını söyledi.

Çalışma Dairesi verilerine göre 35-40 bin kaçak işçi  için adım atılmakta olduğunu söyleyen Sonay Adem, çıkarılmak istenenin ise af yasası olmadığını, Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile yapılmak istenenin “serbestleştirme” olduğunu iddia etti.

Hükümeti iki yüzlü bir tavır sergilemekle de suçlayan Adem, basında yer alan bir haberde 4 YDÜ öğrencisinin sınır dışı edilmesini UBP Genel Sekreteri Ertuğrul Hasipoğlu’nun okulla bağlarının kesilmesine bağlamasını da eleştirdi.

Kıbrıs Türk halkının küçük bir halk olduğunu ve iradesinin ortadan kaldırılmasına yönelik adımların ihanetle eşdeğer olduğunu söyleyen Adem, “Kendi halkımızı korumaktan daha insani bir şey olamaz. Bunu siz de TC de bilmeli” dedi.

Maliye Bakanlığı müfettişleri tarafından hazırlanan  bir rapora da değinen Adem, bu rapordan alıntılar yaptı.

UBP’nin zamanında Sosyal Güvenlik Yasası’na karşı halkı sandığa çağırdığını ve meclis önünde çeşitli gösteriler de yapıldığını anlatan Adem, tutarlı olmak gerektiğini söyledi.

2011 Bütçesinde Sosyal Sigortaların devletten alacağı katkının 125 milyon olduğunu ve eylül ayı itibarı ile bunun bittiğini söyleyen Sonay Adem, “bunun için TC Büyükelçisine teslim olunduğunu” iddia etti.

Sonay Adem, sosyal sigortalar ve İhtiyat Sandığına borcu olan belediyeleri de listeledi.Adem, Yasa tasarısı ile getirilen 60 yaşın kendi içinde adil olmayan ve Anayasa Mahkemesi’ne gidecek bir durum olduğunu savundu.

Sonay Adem, Tasarıda olumlu maddeler de olduğunu, ancak kötü niyetle hazırlandığını iddia ettiği tasarıdaki olumlu maddelerin görülemeyeceğini belirterek, UBP’nin sendikalardan kurtulmak için toplu sözleşmeyi ortadan kaldıracak adımlar attığını da savundu.

Son Güncelleme: 01.11.2011 16:39
Anahtar Kelimeler:
MeclisYasaHükümetAdem
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