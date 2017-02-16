Adam Eski Eşinin Doğum Gününde Çiçek Yolladı Diye Arkadaşları Tarafından Eleştirildi - Cevabını İse Milyonlar Konuşuyor



Evlenen ve çocukları olan kişiler, evliliklerinin sonsuza dek sürmesini ve hep beraber mutlu bir yaşam sürdürmek isterler.Ancak bazen işler istenildiği gibi gitmiyor.Çocuğunuz olsun ya da olmasın ayrılık başınıza gelebilecek en kötü şeydir. Böyle durumlarda sakinliğimizi koruyamıyor ve geri dönüşü olmayan hatalar yapabiliyoruz.Eğer çocuklarınız da varsa işler daha vahimleşiyor. Boşanmış ailelerin çocukları iki arada bir derede kalmanın ne kadar kötü bir şey olduğunu bilirler.Billy Flynn isimli çocukları olan bir baba eşinden ayrıldıktan sonra bütün aileyi nasıl memnun ettiğine dair bir gönderi paylaştı ve gönderi internette hızla yayıldı. Tek amacı çocuklarının boşanmadan etkilenmemesiydi.Herkes bu baba kadar şanslı olamayabiliyor. Boşandıktan sonra çocuklarına ilgi gösteremeyen anne veya baba örnekleri var. Ancak bu babanın yaptıklarından öğrenmemiz gereken çok şey var.“Bugün eski eşimin doğum günüydü. Erkenden kalkıp çiçek ve hediye alıp çocuklarıma verdim ve annelerine kahvaltıda vermelerini istedim. Durumu duyan bir arkadaşım hala eski eşime neden hediye yolladığımı sordu ve çok kızdım. Nedenini şimdi açıklıyorum.İleride kocaman birer adam olacak iki çocuğum var. Annelerine nasıl davranırsam onlar da ilerde eşlerine nasıl davranmaları gerektiğini öğrenecekler ve kadınlara saygı duyacaklar. Boşandığım için bunu yapmam daha da önem kazanıyor. Boşansanız bile çocuklarınız için eski eşinize evlendiğiniz zamanki günler gibi davranın. Çocuklarınızın sizleri örnek almalarını sağlayın. Sizden bile daha iyi anne-baba olsunlar.Adam gibi adamlar, başı dik kadınlar yetiştirin. Dünyanın böyle insanlara çok ihtiyacı var.”Çocuklar dediklerimizi yapmazlar ancak yaptıklarımızı yaparlar. Billy’nin inanılmaz mantıklı düşüncelerini tanıdığınız bütün arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın.