Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği'nin "Ada Ekonomisi Sempozyumları" çerçevesinde düzenlediği "Tarım Sektörünün KKTC Ekonomisine Katkısı" konulu sempozyumun sonuç bildirgesi yayımlandı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Cuma günü gerçekleştirilen sempozyumun sonuç bildirgesinde, tarımsal faaliyetlerin, Türkiye’den 2014’te gelmesi beklenen suyla çok daha verimli şekilde yapılacağı kaydedildi.

Sonuç bildirgesinde yer alan önemli maddeler özetle şöyle:

“1. Ülkede yetersiz seviyede bulunan su sebebiyle kuru tarım niteliğinde yürütülen zirai faaliyetler, inşa edilecek su boru hattı ile 2014 yılında Türkiye’den gelmesi planlanan suyun özelde Kuzey Kıbrıs genelde ise Kıbrıs Adası’nın tarım sektörüne kazandırılmasıyla çok daha verimli şekilde yapılacak.

2. Bitkisel üretim sürecinde özellikle narenciye üretimi ve ihracatının geliştirilmesi amacıyla modern bir kooperatifçilik sisteminin hayat geçirilmesi ve verilen teşvik primlerinin ihtiyaca göre yeniden düzenlenmesi gerekli.

3. Patates ve zeytin üretiminin teşvik edilmesi ekonomiye artı değer katacak.

4. Enerji fiyatlarının üreticinin imkan ve ihtiyaçlarına göre düzenlenmesi daha yüksek miktarda üretimi sağlayacak.

5. Toplam kalite yönetim sisteminin uygulanması dünya standartlarında kaliteli üretim yapılması için belirleyici rol oynayacak.

6. Lefke Avrupa Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi ile koordineli bir şekilde araştırma ve geliştirme çalışmalarının yapılarak, bir Tarım Teknokenti kurulması Kuzey Kıbrıs tarımsal üretiminin Avrupa Birliği normlarına uygun hale getirilmesinde ilave katkı ortaya koyacak.

7. Stratejik öneme sahip kolza üretiminin teşvik edilmesi çeşitlilik açısından önemli.

8. Organik üretime uygun tarım toprağı bulunan KKTC’de ciddi bir ihracat potansiyeli bulunan enginar üretimi ile seracılık faaliyetlerinin geliştirilmesi tarımsal ekonominin gelişimine katkı koyacak.

9. Tarıma dayalı üretim ve ihracat sürecindeki istatistiki bilgilerin güncel ve en doğru şekilde tespit edilerek raporlanması,Kuzey Kıbrıs ekonomisinin güvenilirliğini yerli ve yabancı kurum ve kuruluşlar nezdinde artıracak stratejik bir konu.

10. Turizm faaliyetlerinde kullanılan yerli tarımsal ürün çeşitlerinin payının artırılması tarımsal ekonominin turizm ile paralel olarak büyümesinde önemli yer tutacak.

11. Verimli küçük ve büyük baş hayvancılık ile birlikte kanatlı hayvan yetiştiriciliği, arıcılık ve balıkçılığın, ülke genelinde tesis edilmesinde kamu ve özel sektöre ait kurum ve kuruluşlar ile ülkedeki tek veteriner eğitim kurumu olan Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi arasında araştırma ve geliştirme konularında işbirliğine gidilmesi önemli yer tutmakta.

12. Çiftlikten sofraya gıda güvenliğinin sağlanmasında veteriner hekimin rolünün artırılması ve etkinleştirilmesi hayvancılığın öncelikli konusu haline getirilmeli.

13. Dünya standartlarında süt üretiminin sağlanması için gerekli önlemlerin alınması gerekmekte.

14. Hayvancılık faaliyetleri çerçevesinde başlatılmış olan ve devam eden altyapı çalışmalarının bir an önce sonuçlandırılması hayvancılık faaliyetlerini daha verimli hale getirecek.

15. Arıcılık üreticilerinin kayıt altına alınması kaliteli bal üretiminin artırılması için yol gösterici olacaktır.

16. Avrupa Birliği mevzuatı doğrultusunda yapılan gıda ve yem yasasının süratle yasalaşıp hayata geçirilmesi uluslararası normlara uyum sürecini hızlandıracak.

17. Ülke hayvancılığında küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin öncelikli olarak teşvik edilmesi ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayacak.”