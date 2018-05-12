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Acil servis skandalı! Ölüyorum diye yardım istedi ama…

Fransa'da acil servisi arayarak yardım isteyen bir kadın, telefondaki çalışanın 'herkes bir gün ölecek' diyerek telefonu kapatmasından sonra hayatını kaybetti. Ölen kadının ailesi acil servis çalışanını dava etmeye hazırlanıyor.

Acil servis skandalı! Ölüyorum diye yardım istedi ama…

Fransa'da acil servisi arayarak yardım isteyen bir kadın, telefondaki çalışanın 'herkes bir gün ölecek' diyerek telefonu kapatmasından sonra hayatını kaybetti. Ölen kadının ailesi acil servis çalışanını dava etmeye hazırlanıyor.

12 Mayıs 2018 Cumartesi 09:33
Acil servis skandalı! Ölüyorum diye yardım istedi ama…

Fransa’nın Strazburg şehrinde sağlık sisteminde yaşanan bir olay ülkenin gündemine oturdu. 22 yaşındaki Naomi Musenga, 29 Aralık’ta karnındaki dayanılmaz ağrılar nedeniyle acil servisi aradı.

‘Çok ağrım var, ölüyorum” diyerek yardım isteyen Musenga, acil servis çalışanından ‘Herkes bir gün ölecek, eve doktor çağır’ yanıtını aldıktan sonra telefon kapandı. Aradan bir süre geçtikten sonra bir kez daha acil servise ulaşan Musenga, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen genç kadın kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Musenga’nın ölümünün ardından ailesi şikayetçi olurken, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi kararı alındı.

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Acil servis çalışanının ihmali nedeniyle kızlarının öldüğünü belirten aile üyeleri, söz konusu konuşmanın ses kayıtlarına ulaştı. Kızlarının zar zor konuşabildiği kayıtları da dosyaya ekleyen aile üyeleri dava açtı.

Öte yandan, dava görülmeye başlamadan önce otopsi sonuçları da açıklandı. Genç kadının çoklu organ yetmezliği yaşadığı ortaya çıktı.

Sağlık bakanlığı olayla ilgili soruşturmasını sürdürürken, dava önümüzdeki günlerde görülecek.

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