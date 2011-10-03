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Açık artırma.

Av tüfeği, havalı tüfek ve fişekler, 13 Ekim Perşembe günü açık artırma ile satışa sunulacak.

Açık artırma.

Av tüfeği, havalı tüfek ve fişekler, 13 Ekim Perşembe günü açık artırma ile satışa sunulacak.

03 Ekim 2011 Pazartesi 11:22
Açık artırma.
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Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi’ne teslim edilen av tüfeği, havalı tüfek ve fişekler, 13 Ekim Perşembe günü açık artırma ile satışa sunulacak.

Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi’nden verilen bilgiye göre, açık artırma Lefkoşa’da eski Peyak Mağazaları yanı Kızılay Sokak’taki, Daireye bağlı kayıt deposunda saat 11:00’de yer alacak.

Açık artırmaya katılmak isteyenler Polisten alacakları “Uygunluk Belgesini” açık artırmadan önce Daireye ibraz etmeli. Uygunluk Belgesi için ilgili şahıslarlın adlarına kayıtlı bulunan silahların evrakları,

kimlik kartı ve 7.5 Türk Liralık damga pulu ile Polis’e başvurması gerekiyor.

Açık artırmaya katılacak olanların, av maksatlı üç, atış maksatlı iki adet olmak üzere toplamda beş av tüfeğinden fazla av tüfeği bulunmaması gerekiyor.

Açık artırmada silah satın alan kişilerin  aldıkları silahların kayıtlarını bağlı bulundukları ilçe polis müdürlüğünde kayıtlarını yaptırmaları şart. 48 saat içerisinde gereken kayıt işlemlerini yaptırmayan kişiler

hakkında yasal işlem başlatılacak.

Son Güncelleme: 03.10.2011 11:22
Anahtar Kelimeler:
TüfekFişekAvAçık Artırma
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