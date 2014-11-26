Acı Haber Geldi!



Sırp gencin yumruklu saldırısı sonrasında beyin kanaması geçiren ve tedavisi Offenbach Hastanesi'nde devam eden Tuğçe Albayrak hayatını kaybetti



Almanya'nın Offenbach kentindeki bir restoranda tacize uğrayan iki Alman kıza yardım etmek isterken, tacizci Sırp gençlerinin saldırısına uğrayan ve yoğun bakımda tedavi altına alınan Tuğçe Albayrak (22), doktorların bütün uğraşlarına rağmen hayatını kaybetti. Hastaneye akın eden Tuğçe'nin yakınları gözyaşlarına boğuldu.