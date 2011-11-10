Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Acı Gerçekleri Ortaya Çıkardı

Soruşturmada binalardaki kolonlarda demir ve çimento yerine briketin kullanıldığı tespit edildi.

Acı Gerçekleri Ortaya Çıkardı

Soruşturmada binalardaki kolonlarda demir ve çimento yerine briketin kullanıldığı tespit edildi.

10 Kasım 2011 Perşembe 14:35
Acı Gerçekleri Ortaya Çıkardı
banner238

Onlarca binanın yerle bir olduğu ve 604 kişinin hayatını kaybettiği 7,2 büyüklüğündeki Van depremiyle ilgili başlatılan soruşturmanın ön raporu tamamlandı. Başbakanlık, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Devlet Denetleme Kurumu'na (DDK) gönderilen raporda, inşaatlarda ciddi ihmallerin olduğu vurgulandı. Yerle bir olan binaların birçoğunda malzemenin eksik kullanıldığı ifade edildi. Raporda en dikkat çeken madde ise kolonlarda demir ve çimento yerine ponza maddesinden yapılmış briketin kullanıldığının belirtilmiş olması.

Enkaz kaldırma çalışmalarını durduran savcılığın talimatıyla bir haftadan beri devam eden çalışmalarda yıkılan bütün binalar tek tek numaralandırılarak numuneler alındı. Savcılığa bakanlık ile bazı odaların teknik elemanları da destek verirken, şu ana kadar 45'e yakın kişi şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Savcılığın, bağımsız kurumlara da inceleteceği enkaz numunelerinin bulunacağı ayrıntılı rapor ise önümüzdeki günlerde kamuoyuna açıklanacak.

Savcılık, yıkılan binaların sahipleri, müteahhitleri ile ruhsat veren tüm ilgililerle yapı denetim elemanlarını da kapsayan bir soruşturma başlattı. Yaklaşık bir haftadır yapılan çalışmalarda, bütün enkazlar tek tek numaralandırılarak numuneler alındı. Depremde yakınlarını kaybedenlerin şikâyetlerini alan savcılık, şu ana kadar 45'e yakın kişinin ifadesini şüpheli sıfatıyla aldı. Erciş'in Vanyolu, Zeylan, Çınarlı, Tugay, Kışla caddeleri başta olmak üzere onlarca cansız bedenin çıkarıldığı enkazlarda yapılan incelemeler, ciddi ihmallerin olduğunu ortaya koydu. Savcılığın hazırladığı ve devlet yönetimine gönderdiği ön raporda öncelikle binaların inşasında yapılan hatalara ve ihmallere dikkat çekildi. Bazı binaların enkazında kolonların fotoğrafları da rapora eklendi. Rapora giren fotoğraflarda, inşaat yapımındaki ihmaller açıkça görülüyor. Kolonlarda beton yerine briketin olması, kullanılmaması gereken demirin kullanıldığı ya da kalın yerine ince demirlerin kullanıldığı vurgulanıyor. Raporda ayrıca başta Alkanat Caddesi'ndeki binalar olmak üzere birçok yapının birbirine olan mesafesinin dikkate alınmadığını ve bunun bazı sağlam inşa edildiği düşünülen binalara da zarar verdiği kaydedildi. Savcılığın bağımsız kurumlara da inceleteceği enkaz numune örneklerinin bulunacağı ayrıntılı raporu, önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.

Son Güncelleme: 10.11.2011 14:35
Anahtar Kelimeler:
DepremVanFelaketErcişBetonDemirTuğla
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim