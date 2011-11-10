Acı Gerçekleri Ortaya Çıkardı

Onlarca binanın yerle bir olduğu ve 604 kişinin hayatını kaybettiği 7,2 büyüklüğündeki Van depremiyle ilgili başlatılan soruşturmanın ön raporu tamamlandı. Başbakanlık, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Devlet Denetleme Kurumu'na (DDK) gönderilen raporda, inşaatlarda ciddi ihmallerin olduğu vurgulandı. Yerle bir olan binaların birçoğunda malzemenin eksik kullanıldığı ifade edildi. Raporda en dikkat çeken madde ise kolonlarda demir ve çimento yerine ponza maddesinden yapılmış briketin kullanıldığının belirtilmiş olması.



Enkaz kaldırma çalışmalarını durduran savcılığın talimatıyla bir haftadan beri devam eden çalışmalarda yıkılan bütün binalar tek tek numaralandırılarak numuneler alındı. Savcılığa bakanlık ile bazı odaların teknik elemanları da destek verirken, şu ana kadar 45'e yakın kişi şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Savcılığın, bağımsız kurumlara da inceleteceği enkaz numunelerinin bulunacağı ayrıntılı rapor ise önümüzdeki günlerde kamuoyuna açıklanacak.



Savcılık, yıkılan binaların sahipleri, müteahhitleri ile ruhsat veren tüm ilgililerle yapı denetim elemanlarını da kapsayan bir soruşturma başlattı. Yaklaşık bir haftadır yapılan çalışmalarda, bütün enkazlar tek tek numaralandırılarak numuneler alındı. Depremde yakınlarını kaybedenlerin şikâyetlerini alan savcılık, şu ana kadar 45'e yakın kişinin ifadesini şüpheli sıfatıyla aldı. Erciş'in Vanyolu, Zeylan, Çınarlı, Tugay, Kışla caddeleri başta olmak üzere onlarca cansız bedenin çıkarıldığı enkazlarda yapılan incelemeler, ciddi ihmallerin olduğunu ortaya koydu. Savcılığın hazırladığı ve devlet yönetimine gönderdiği ön raporda öncelikle binaların inşasında yapılan hatalara ve ihmallere dikkat çekildi. Bazı binaların enkazında kolonların fotoğrafları da rapora eklendi. Rapora giren fotoğraflarda, inşaat yapımındaki ihmaller açıkça görülüyor. Kolonlarda beton yerine briketin olması, kullanılmaması gereken demirin kullanıldığı ya da kalın yerine ince demirlerin kullanıldığı vurgulanıyor. Raporda ayrıca başta Alkanat Caddesi'ndeki binalar olmak üzere birçok yapının birbirine olan mesafesinin dikkate alınmadığını ve bunun bazı sağlam inşa edildiği düşünülen binalara da zarar verdiği kaydedildi. Savcılığın bağımsız kurumlara da inceleteceği enkaz numune örneklerinin bulunacağı ayrıntılı raporu, önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.