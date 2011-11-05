AB'yi Korumak İçin Savaşırız

Sarkozy, G20 liderlerinin Şubat ayinda tekrar buluşmayı kararlaştırdığı bilgisini verdi. Fransa Cumhurbaşkanı G20 icin düşünülen mali sekreterliğin ise henuz bir karara bağlanamadığını ifade etti.



Sosyal eşitsizlik ve fakirliğin ilk defa bir G20 zirvesinde bu kadar ayrıntılı dile getirildiğini söyleyen Sarkozy, "Dünya hâlâ mükemmel değil ama problemlerin halledilmesi konularında önemli adımlar attık." diye konuştu.



Yunanistan'ın aldığı referandum kararına neden bu kadar itiraz edildiğiyle ilgili bir soruya Sarkozy, "Bizim demokratik hak olan referanduma itiraz etme gibi bir hakkımız yok ama bir hafta öncesinde anlaşması yapılmış bir konunun hiçbir görüş alışverişinde bulunmadan boşa çıkarılmasın itiraz ediyoruz." dedi.



Avrupa Birliği'nin geleceğiyle alakalı endişelere değinen Sarkozy, "dünyanın en değerli oluşumu" diye nitelendirdiği AB'yi korumak için her türlü savaşı vermeye hazır olduklarını söyledi.