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AB'ye rakip birlik geliyor.

Yeni ülkelere açık ulus-üstü bir proje.

AB'ye rakip birlik geliyor.

Yeni ülkelere açık ulus-üstü bir proje.

04 Ekim 2011 Salı 15:32
AB'ye rakip birlik geliyor.
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Rusya Başbakanı Vladimir Putin dış politika girişimlerini özetlediği bir makalede,Avrupa Birliği'ne alternatif olarak Avrasya Birliği projesini önerdi.

'Avrasya Birliği' projesinin, Eski Sovyet devletlerini biraraya getireceğini belirten Putin, bu projeyle birlikte siyasi ve ekonomik olarak daha da yüksek bir entegrasyon seviyesine ulaşılacağının altını çizdi.

Yeni birliğin ilk adımının Belarus ve Kazakistan'la kurulması planlanan gümrük birliği anlaşması olacağından söz eden Putin, 3 ülke arasında ticaret, sermaye ve emekhareketinin önündeki tüm engellerin kalkmış olacağını vurguladı.

'YENİ ÜYELERE AÇIK ULUS-ÜSTÜ BİR PROJE'
Yeni birliğin, ekonomi ve para politikasını koordine edecek, ulus-üstü bir birim olarak gördüğünü belirten Putin, yeni üyelere de açık olduğunu belitti.

Avrupa Birliği ile bağlarının bozulmaması için, Avrasya projesine sıcak bakmayan komşu ülkeleri de eleştiren Putin, gümrük birliği ve ileride kurulacak Avrasya Birliği'nin güçlü bir ses olarak, Avrupa Birliği ile oluturulacak ortak ekonomikalanlarda söz sahibi olacağını vurguladı.

Sovyetler Birliği'nin çöküşünü, "20. yüzyılın en büyük jeopolitik felaketi", olarak yorumlayan Putin yeni projesinin Sovyetler Birliği ile aynı olmadığınında altını çizdi.

Son Güncelleme: 04.10.2011 15:32
Anahtar Kelimeler:
RusyaABProje.
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