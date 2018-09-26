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AB’nin Tüketiminde “Yeşil Enerjinin” Payı Yüzde 30

AB’nin Tüketiminde “Yeşil Enerjinin” Payı Yüzde 30

26 Eylül 2018 Çarşamba 09:38
AB’nin Tüketiminde “Yeşil Enerjinin” Payı Yüzde 30

2016 YILINDA AB ÜLKELERİNDE, BRÜT NİHAİ ENERJİ TÜKETİMİNDE "YEŞİL ENERJİ" OLARAK ADLANDIRILAN KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEN ENERJİNİN PAYI YÜZDE 30 SEVİYESİNDE GERÇEKLEŞTİ 

YEŞİL ENERJİ, ELEKTRİK ÜRETİMİNE VERDİĞİ KATKININ YANI SIRA İŞ PİYASALARINI DA OLUMLU ETKİLİYOR

Avrupa Birliği'nde (AB) hane halkı ve işletmelerin tükettiği elektriğin yüzde 30'u yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edildi. 

AA muhabirinin Avrupa İstatistik Ofisi’nden derlediği verilere göre, 28 üye ülkeden oluşan AB’de 2016 yılında yenilenebilir enerjinin birincil üretimi 211 milyon ton petrol eşdeğeri seviyesinde gerçekleşti. 

AB'de üretilen yenilenebilir enerjinin miktarı, 2006 ila 2016  arasında yaklaşık yüzde 66,6 artarken, bu ortalama yıllık yüzde 5,3'lük bir yükselişe denk geldi.

2016 yılında brüt nihai enerji tüketiminde rüzgar, güneş ve biyokütle gibi 'yenilenebilir' olarak adlandırılan kaynaklardan elde edilen enerjinin payı ise yüzde 30 seviyesinde gerçekleşti.

AB’de hidroelektrik güç yüzde 36,9'la en önemli yenilenebilir enerji kaynağı oldu. Ardından yüzde 31,8’le rüzgar gücü, yüzde 19,7 ile diğer kaynaklar ve 11,6 ile de güneş enerjisi sıralandı.

BEŞ ÜLKEDE TÜKETİLEN ELEKTRİĞİN YARISI YENİLENEBİLİR ENERJİDEN

AB üyesi devletler düzeyinde, beş ülkede 2016 yılında tüketilen elektriğin yarısından fazlası yenilenebilir kaynaklardan sağlandı. Bu ülkeler yüzde 73'le Avusturya, yüzde 65'le İsveç, yüzde 54'le Portekiz ile Danimarka ve yüzde 51'le de Letonya olarak belirlendi.

Buna karşılık, 2016 yılında tüketilen elektriğin yüzde 10'undan azının yenilenebilir kaynaklardan geldiği dört ülke kayıtlara geçti. Söz konusu ülkeler de yüzde 6 ile Malta, yüzde 7 ile Lüksemburg ve Macaristan ve yüzde 9'la Güney Kıbrıs Rum Kesimi şeklinde sıralandı. 

Bir başka ifadeyle “yeşil enerji”, elektrik üretimine verdiği katkının yanı sıra iş piyasalarını da olumlu etkiliyor. AB’de yenilenebilir enerji alanında istihdam edilenlerin sayısı geçen yıl 1 milyon 286 bin seviyesinde gerçekleşti. 

AB YENİLENEBİLİR HEDEFİNİ YÜKSELTECEK

Öte yandan, AB, toplam enerji tüketiminde yenilenebilir enerjinin payını 2030'a kadar yüzde 32'ye çıkarmaya hazırlanıyor. 

AB Komisyonu, yenilenebilir enerji hedeflerinin güncellenmesi konusunda AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu arasında yapılan görüşmelerde siyasi uzlaşı sağlandığını haziran ayında açıklamıştı. 

Buna göre, AB'nin 2030 yılı için yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanım hedefi yüzde 27'den yüzde 32'ye yükseltilecek.


Son Güncelleme: 26.09.2018 12:47
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