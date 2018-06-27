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AB’nin Suriyeli Sığınmacılara Taahhüt Ettiği Mali Desteğin İtalya'nın Koyduğu Engel Kaldırılması Durumunda Serbest Bırakılma Kararı Alınacağı Bildirildi

Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılara taahhüt ettiği ikinci 3 milyar avroluk mali desteğin İtalya'nın koyduğu engel kaldırılması durumunda serbest bırakılma kararı alınacağı bildirildi.

AB’nin Suriyeli Sığınmacılara Taahhüt Ettiği Mali Desteğin İtalya'nın Koyduğu Engel Kaldırılması Durumunda Serbest Bırakılma Kararı Alınacağı Bildirildi

Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılara taahhüt ettiği ikinci 3 milyar avroluk mali desteğin İtalya'nın koyduğu engel kaldırılması durumunda serbest bırakılma kararı alınacağı bildirildi.

27 Haziran 2018 Çarşamba 16:09
AB’nin Suriyeli Sığınmacılara Taahhüt Ettiği Mali Desteğin İtalya'nın Koyduğu Engel Kaldırılması Durumunda Serbest Bırakılma Kararı Alınacağı Bildirildi

Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılara taahhüt ettiği ikinci 3 milyar avroluk mali desteğin İtalya'nın koyduğu engel kaldırılması durumunda serbest bırakılma kararı alınacağı bildirildi.

AB üyesi 28 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarını 28-29 Haziran tarihlerinde Brüksel'de bir araya getirecek Liderler Zirvesi hakkında açıklamalarda bulunan üst düzey bir AB Konseyi yetkilisi, "Türkiye ile iş birliğini arttırmak için umarım AB'nin Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar için taahhüt ettiği ikinci 3 milyar avroluk mali desteğin serbest bırakılması için anlaşma sağlarız." ifadesini kullandı.
Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıları desteklemek için taahhüt edilen kaynağın şimdiye kadar İtalya tarafından bloke edildiğini vurgulayan yetkili, İtalya ile diyaloğun sürdüğünü, İtalya tarafının AB'nin Afrika fonunun takviye edilmesi talebinin yerine getirilmesi halinde buna onay vereceğini söyledi.
AB, 29 Kasım 2015'te düzenlenen Türkiye-AB Zirvesi'nde, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar için 2017 sonuna kadar 3 milyar avroluk fon sağlamayı taahhüt etmişti.
18 Mart'taki zirvede ise söz konusu bütçenin bitmesi durumunda 2018 sonuna kadar 3 milyar avroluk ek fonun hayata geçirilmesi kararlaştırılmıştı. Fonların, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların sağlık, eğitim, altyapı, gıda ve diğer ihtiyaçları için geliştirilecek projelere harcanması karara bağlanmıştı.
Türkiye, uzun süredir AB'nin Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılara yönelik mali yardımını yeterince hızlı aktarmadığını ve yapılan sığınmacı mutabakatında AB tarafının yükümlülüklerini yerine getirmediğini belirtiyor.
Türkiye, dünyada en fazla sayıda sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke konumunda bulunuyor.
 

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Son Güncelleme: 27.06.2018 19:27
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