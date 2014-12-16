AB'nin Genişlemesi

MATTEO RENZİ: "AB'NİN GENİŞLEME PERSPEKTİFİNDE TÜRKİYE OLMALI ANCAK ANKARA AVRUPA'NIN ÖZGÜRLÜK VE DEMOKRASİ İLKELERİNE RİAYET ETMELİ"

İtalya Başbakanı Matteo Renzi, Avrupa Birliği'nin genişleme perspektifinde Türkiye'nin olması gerektiğini ancak Ankara'nın Avrupa'nın özgürlük ve demokrasi ilkelerine uyması gerektiğini söyledi.

Başbakan Renzi, ülkesinin AB dönem başkanlığını yıl sonunda Letonya'ya devretmesinden önce dönem başkanı olarak 18-19 Aralık'ta son kez katılacağı Brüksel'deki AB Konseyi toplantısı öncesi parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde ülkesinin Avrupa'daki pozisyonuna ilişkin konuşma yaptı.

Konuşmasında birkaç kez Türkiye'ye değinen İtalya Başbakanı, "AB'nin genişleme perspektifinde Türkiye olmalı ancak sadece Ankara'nın, Avrupa'nın özgürlük ve demokrasi ilkelerine riayet etmesi şartıyla. Tabii ki özgür basının ya da muhalif gazetecilerin tutuklanması bununla bağdaşmamaktadır" dedi.

"AVRUPA YOL AYRIMINDA"

Meclis'te AB'ye ilişkin konuşmasında Başbakan Renzi, Avrupa'nın bir dönüm noktasında olduğunu belirtti. Renzi, İtalya'nın 1948 ile 1955 yılları arasında görev yapan ikinci Cumhurbaşkanı Luigi Einaudi'nin sözünü hatırlatarak, "Ya Avrupa'nın yönünü değiştireceğiz ya da Avrupa'yı kaybedeceğiz" diye konuştu.

Avrupa'nın "olağanüstü hassas bir geçiş aşamasında" olduğunu dile getiren Renzi, yeni AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker ile AB Konseyi Başkanlığı'na getirilen Donald Tusk'un perşembe günü ilk kez konsey toplantısına bu sıfatlarla katılacağını hatırlattı. Renzi, "Avrupa'da artık teknokratların değil siyasilerin kendi görevlerini yapması gerektiğini" söyledi.

Bu yeni dönemde Avrupa'nın kimliğini, dış politikasını toparlaması gerektiğini söyleyen Matteo Renzi, Avrupa'nın ev ödevi veren, tasarruf konusunda daha dikkatli politikalar izleyen tavrını bırakıp, yeni yatırımlara yönelen bir politikayla kendini toparlamasına ihtiyaç olduğunu belirtti.

"TÜRK YÖNETİMİNİN İRADESİYLE İTALYAN MÜHENDİSLİĞİNİN BULUŞMASI"

Renzi, 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nı düzenlemeye aday olan Roma'nın bunu başaramayacağı yönündeki eleştirilere yanıt verdi. Roma'da son dönemde yapılan ve çok sayıda bürokrat, siyasetçi ile mafya üyesinin tutuklandığı operasyona atıfla İtalya'da hırsızlık ve yolsuzluk yapıldığını hatırlatanlara seslenen Renzi, "Kim çalıyorsa hapsi boylar" ifadesini kullandı.

İtalya'nın bu işi yapabileceğini belirten Renzi, "Made in Italy" markasıyla ülkesinin yurt dışında pek çok yatırımları bulunduğunu söyledi ve İstanbul'a yapılan üçüncü boğaz köprüsünü örnek verdi.

Renzi, geçen haftaki Türkiye ziyaretinde sembolik bir yere gitmek istediğini ve "Türk yönetiminin iradesiyle İtalyan mühendisliğinin buluşması" olarak tanımladığı, İstanbul Boğazı'na yapılmakta olan Avrupa ile Asya'yı bağlayan üçüncü boğaz köprüsünü ziyaret ettiğini aktardı.

"İstanbul'a yapılan üçüncü boğaz köprüsü İtalyan mühendisliğinin ürünü" diyen Renzi, İtalya'nın her bakımdan köprüler kurabildiğini ve büyük işler başarabildiğini dile getirdi.