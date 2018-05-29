Abhazya ve Güney Osetya'nın tek taraflı bağımsızlıklarını tanıyan Esed rejimine tepki

GÜRCİSTAN, SURİYE İLE DİPLOMATİK İLİŞKİSİNİ KESMEK İÇİN DÜĞMEYE BASTI

Gürcistan, Abhazya ve Güney Osetya'nın tek taraflı bağımsızlıklarını tanıma kararı alan Beşşar Esed rejimine tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gürcistan hükümetinin Suriye ile diplomatik ilişkilerin kesilmesi yönünde gereken süreci başlattığı bildirildi.

Dışişleri Bakanı Yardımcısı Davit Dondua'nın ifadelerinin yer aldığı açıklamada, "Suriye rejimi bu adımı atarak, egemen bir devletin uluslararası tanınmış sınırlar içerisindeki toprak bütünlüğü ve egemenliğine dokunmazlık konusundaki uluslararası yasal yükümlülüğünü ihlal etti." suçlamasına yer verildi.

Esed rejiminin, Gürcistan'ın tarihi toprakları olan Abhazya ve Güney Osetya hakkında verdiği yasa dışı kararın arkasında Rusya'nın baskısının olduğunu vurgulayan Dondua, uluslararası ortaklarından Suriye'nin bu kararına tepki göstermesini istedi. Dondua ayrıca, uluslararası topluma Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine somut destek verme çağrısını yaptı.



Gürcistan 1991 yılda bağımsızlığına kavuşmasının ardından sürekli toprak bütünlüğü sorunlarıyla uğraştı. Gürcistan ordusuyla Rusya’nın desteklediği Abhazyalı ayrılıkçılar arasında 1992-1993 yıllarında 13 ay süren savaş yaşandı.2008 yılında Rusya ile Gürcistan arasında Güney Osetya Savaşı olarak bilinen çatışmalar çıktı. Savaşın ardından, Rusya’nın desteklediği Abhazya ve Güney Osetya bölgeleri Gürcistan’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etti.Rusya Federasyonu, 2008’de bu iki bölgenin bağımsızlığını tanımıştı. Gürcistan, Rusya’ya diplomatik ilişkileri keserek yanıt vermişti.Abhazya ve Güney Osetya bölgelerinin, Gürcistan ordusuyla cephe hattında halen Rus askerleri bulunuyor.