ABDnin Suriye’nin Kuzeybatısına Yardımları Keseceği İddia Edildi

ABD yönetimin Suriye’nin kuzeybatısına yönelik yapılan tüm yardımları kesme kararı aldığı iddia edildi.



Amerikan CBS televizyonun ABD yetkililerine dayandırdığı haberde, Suriye’nin kuzeybatısına yönelik yapılan tüm yardımların kesilmesi kararının son birkaç hafta içerisinde Amerikan kurumları arasında yapılan bir inceleme sürecinin sonunda alındığı belirtildi.



Haberde, “ABD’nin daha önce yerel toplumu istikrara kavuşturma ve güçlendirme çabalarına harcadığı milyonlarca dolar kesilmiş olacak. Buna aşırıcılıkla mücadele, eğitimin güçlendirilmesi, bağımsız toplum ve bağımsız medyanın desteklenmesi ile toplumsal asayiş projeleri de dahil.” ifadeleri yer aldı.



ABD’nin Suriye’de bağını tamamen koparacağı ilk bölgenin muhaliflerin ağırlıklı bulunduğu kuzeybatı bölgesi olacağı değerlendirmesine yer verilen haberde, bu sürecin ABD’nin Suriye’den çekilmesinin ilk adımı olacağı iddia edildi.



Haberde, ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’ye yapılan tüm yardımların gözden geçirilmesi ve bu konuda tasarruf yapılması talimatıyla bu sürecin başladığı ileri sürülürken, yetkililerin ABD’nin Suriye’deki odağını daraltacak şekilde bir tasarruf planı üzerine çalıştığı ve çalışmanın sonucundan da “Suriye’nin kuzeybatısına harcanan paranın uzun dönemde bir etkisinin olmayacağı” kanısına varıldığı belirtildi.





CBS’in haberinde, Avrupalı müttefiklerin de Trump yönetimin bu kararına ilişkin bilgilendirildiğini ancak söz konusu ülkelerin Washington’un bu adımının bir domino etkisi yaparak diğer ülkelerin de o bölgeden çekilmesine neden olacağından endişe duyduğu iddia edildi.Trump, daha önce de Dışişleri Bakanlığının SDG ismini kullanan YGP/PKK terör örgütünün kontrolündeki kuzeydoğu Suriye’ye yapmayı planladığı 200 milyar dolarlık yardımı durdurmuş ve bu yardımın tekrar incelenmesi talimatını vermişti.Söz konusu yardıma ilişkin inceleme devam ederken ABD Savunma Bakanlığı ve ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon, terör örgütü SDG'ye askeri yardım yapmaya devam ediyor.Trump ayrıca geçen haftalarda da Suriye’de ağırlıklı olarak muhaliflerin bulunduğu bölgelerde görev yapan insani yardım kuruluşu Beyaz Baretlilere yapılacak yardımları kesme talimatı vermişti.