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ABD'nin son nükleer bombası, parçalarına ayrılıyor

ABD'nin en güçlü nükleer bombalarından sonuncusu, üretilişinden 50 yıl sonra parçalarına ayrılacak

ABD'nin son nükleer bombası, parçalarına ayrılıyor

ABD'nin en güçlü nükleer bombalarından sonuncusu, üretilişinden 50 yıl sonra parçalarına ayrılacak

26 Ekim 2011 Çarşamba 09:49
ABD'nin son nükleer bombası, parçalarına ayrılıyor
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ABD'nin en güçlü nükleer bombalarından sonuncusu, üretilişinden 50 yıl sonra parçalarına ayrılacak.

ABD'nin en güçlü nükleer bombalarından sonuncusu, üretilişinden 50 yıl sonra parçalarına ayrılacak. İkinci Dünya Savaşı sırasında Japonya'nın Hiroşima kentine atılan atom bombasından 600 kez daha güçlü olan B53 bombasının son parçaları bu günlerde Teksas'daki Pantex Tesisi'nde yok edilecek.

İlk kez Soğuk Savaş dönemi geriliminin Küba Füze Krizi ile zirveye ulaştığı 1962 yılında üretilen B53 bombası, 4 bin 500 kilogram ağırlığında ve bir minibüs büyüklüğünde. Yer altındaki tesisleri yok etmek için dizayn edilen B53'ün parçalanmasının ardından ABD'de çalışır durumdaki en büyük bomba, B83 olacak.

Mühendisler, parçalama işlemi sırasında güvenliği sağlamak için karmaşık aletler ve yeni yöntemler geliştirmek zorunda kaldı. B53 bombalarının çoğu, 1980'lerde yok edilmişti. ABD'nin 6 Ağustos 1945'te Hiroşima'ya atom bombası atmasının ardından yaklaşık 66 bin kişi yaşamını yitirmişti.

Son Güncelleme: 26.10.2011 09:49
Anahtar Kelimeler:
BombaABDJaponyaAtomNükleer
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