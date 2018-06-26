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ABD’nin ortadoğu barış planı hazırlığı

ABD Başkanı Donald Trump ile Ürdün Kralı 2. Abdullah, Beyaz Saray'da bir görüşme gerçekleştirdi.

ABD’nin ortadoğu barış planı hazırlığı

ABD Başkanı Donald Trump ile Ürdün Kralı 2. Abdullah, Beyaz Saray'da bir görüşme gerçekleştirdi.

26 Haziran 2018 Salı 06:36
ABD’nin ortadoğu barış planı hazırlığı

ABD Başkanı Donald Trump ile Ürdün Kralı 2. Abdullah, Beyaz Saray'da bir görüşme gerçekleştirdi.ABD Başkanı Trump, Kral 2. Abdullah ile eşi Kraliçe Rania'yı Beyaz Saray'ın güney kapısının girişinde karşıladı. Kameralar önünde el sıkışarak poz veren iki lider daha sonra Oval Ofis'e geçerek basın mensuplarına kısa birer açıklama yaptı.


İki liderin gündeminde, ABD’nin açıklamaya hazırlandığı ve “yüzyılın anlaşması” olarak tanımladığı Ortadoğu barış planı vardı.

“ÇARE İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM”

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Filistin-İsrail sorununun sona ermesinin iki devletli çözümden geçtiğini söyledi.Bölgede barışa, istikrara ulaşılması ve Filistin-İsrail sorununun sona ermesinin yolunun iki devletli çözümden geçtiğini belirten Ürdün Kralı, taraflar arasındaki barış görüşmelerinin yeniden başlaması için çabaların artırılmasının yanı sıra daimi ve adil bir barış sağlanması çağrısında bulundu.

“BARIŞ PLANIYLA İLGİLİ İLERLEME KAYDETTİK”

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Trump ise görüşme sonrası yaptığı açıklamada, ABD yönetiminin Ortadoğu'da barış planıyla ilgili büyük ilerleme katettiğini anlattı. Trump söz konusu ilerlemenin, "İran ile 2015'te varılan nükleer anlaşmaya son verilmesiyle" başladığını kaydetti.

"Yüzyılın Anlaşması" adı verilen planı görüşmek üzere Ortadoğu turuna çıkan ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ile Trump'ın Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt, son bir hafta içinde Ürdün, Suudi Arabistan, Mısır, Katar ve İsrail'i ziyaret etmişti.

Trump'ın İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda öne sürdüğü "Yüzyılın Anlaşması" olarak isimlendirilen girişimin, Filistin devletini kurmak için Sina topraklarının bir bölümünün alınmasını öngördüğü ileri sürülüyor. Mısır ise bu tür iddiaları yalanlıyor.

 

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Son Güncelleme: 26.06.2018 09:52
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