ABD’nin Kazakistan Üzerinden Afganistan’a Kargo Taşımacılığı Protokolü Onaylandı!

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, ABD’nin, Afganistan’a özel kargo taşımacılığını Hazar denizindeki Aktau ve Kurık limanları üzerinden yapmasını öngören protokolü onayladı.

Kazahstanskaya Pravda gazetesinin haberine göre, Cumhurbaşkanı Nazarbayev, “ABD ile Kazakistan arasındaki özel kargoların ticari demiryolu transitinin Kazakistan toprakları üzerinden sağlanması anlaşması"nda değişikliklerin yapılmasına ilişkin protokolün onaylanmasıyla ilgili kanunu imzaladı.

Protokol, ABD’nin, Afganistan’a özel kargo taşımacılığı güzergahına Kazakistan’ın Aktau ve Kurık limanlarının eklenmesini öngörüyor.

Kazakistan ile ABD arasında "Özel kargoların demir yolu taşımacılığının Kazakistan toprakları üzerinden yapılması" anlaşması, 20 Haziran 2010'da imzalanmıştı.

Taraflar, eylül ayında söz konusu anlaşmada değişiklikler yapılmasını öngören protokolü imzalamıştı.