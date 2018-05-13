ABD’nin Büyükelçiliğini Kudüs’e Taşıma Kararı 46 Ülkede Protesto Edilecek!

Filistinli Güçler ve Faaliyetleri Genel Koordinatörü İsam Ebu Bekir, ABD’nin Tel Aviv’deki Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararının pazartesi günü 46 ülkede düzenlenecek gösterileriyle protesto edileceğini açıkladı.





Ebu Bekir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başta tarihi Filistin topraklarına komşu olan Ürdün ve Lübnan’dan göstericilerin sınır şeridi yakınında gösteri düzenleyeceğini belirterek, “Arap ülkeleri de dahil, dünyanın 46 başkentinde insanlar ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasını ve Tel Aviv’deki Büyükelçiliğini buraya taşımasını protesto edecek.” dedi.





Bekir, Filistinli grupların dünya kamuoyunun dikkatini İsrail işgaline çekmek amacıyla büyük gösteriler düzenleyeceğini aktararak, İsrail tarafından göçe zorlanmış milyonlarca Filistinlinin geri dönüş hakkını talep edeceğini söyledi.





Filistinlilerin başta işgal altındaki Kudüs olmak üzere, işgal altındaki Batı Şeria’daki kentlerin merkezlerinde ve İsrail ablukası altındaki Gazze’de büyük protesto gösterileri düzenleyeceğine işaret eden Bekir, bu gösterilere yüz binlerce Filistinlinin katılmasının beklendiğini kaydetti.





Donald Trump Başkanlığındaki ABD Yönetimi, 6 Aralık 2017’de Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdığını duyurarak, Başkent Tel Aviv’de bulunan büyükelçiliğini Filistinlilerin Nekbe (Büyük Felaket) olarak nitelediği, İsraillilerin ise İsrail’in kuruluş yıl dönümü olarak kutladığı 14 Mayıs tarihinde Kudüs’e taşıyacağını açıklamıştı. Karar, bölgesel, uluslararası düzeyde ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda büyük tepkiyle karşılanmıştı.





Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat da daha önce yaptığı açıklamada, devlet temsilcilerini, diplomatları ve sivil toplum kuruluşlarını ABD'nin 14 Mayıs'ta yapmayı planladığı büyükelçilik açılış törenini boykot etmeye çağırmıştı.





ABD Büyükelçiliğinin, yeni bina inşa edilene kadar Kudüs'teki Başkonsolosluğu geçici merkez olarak kullanması bekleniyor.





Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye de Filistinlilerin Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70'inci yıl dönümünde “İsrail ve Siyonistlerin planlarını felakete dönüştüreceklerini” açıklamıştı.





Filistinliler, İsrail'in, 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği topraklarda bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulması nedeniyle 15 Mayıs'ı Nekbe olarak anıyor.





