Abd'li Komedyen Bill Cosby'e Cinsel Taciz Davası

BİR SÜREDİR HAKKINDA ONDAN FAZLA KADINI TACİZ ETTİĞİ İDDİALARI BULUNAN ÜNLÜ OYUNCUYA, 15 YAŞINDAYKEN CİNSEL TACİZE UĞRADIĞINI SAVUNAN BİR KADIN TARAFINDAN DAVA AÇILDI

Altın Küre ve Emmy ödüllü ABD'li komedyen, televizyon yapımcısı ve oyuncu Bill Cosby'e cinsel taciz suçlamasıyla dava açıldı.

BBC'nin haberine göre, Judy Huth adlı kadının açtığı davada, Cosby'nin, 1974 yılında Los Angeles'taki malikanesinde o zaman 15 yaşında olan Huth'a cinsel tacizde bulunduğu iddia ediliyor.

Bir süredir ondan fazla kadına ilaç vererek cinsel saldırıda bulunduğu iddialarıyla karşı karşıya olan 77 yaşındaki Cosby'nin avukatı, konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Judy Huth, dava dilekçesinde, o dönemde kendisi ve 16 yaşındaki bir arkadaşının, Bill Cosby ile film setinde tanıştığını, ünlü oyuncunun tenis kulübüne davet ettiğini, sonrasında Los Angeles'taki malikanesine götürdüğünü, burada rızası olmadan kendisiyle cinsel ilişkiye girdiğini savunuyor.

Huth, sorulması halinde 19 yaşında olduklarını söylemelerinin istendiğini, bu olayın, kendisinde "psikolojik yıkıma ve ıstıraba" neden olduğunu iddia ediyor ve tazminat talebinde bulunuyor.

Bu davayla Cosby, reşit olmayan birine cinsel tacizde bulunmakla suçlanmış oldu.

Bill Cosby, 2005 yılında da bir kadın tarafından ilaçla uyutularak cinsel tacize uğramakla suçlanmış, olay, mahkemeye başvurmadan taraflar arasında anlaşmayla çözülmüştü.

Ünlü komedyen, son dönemde hakkındaki iddialar nedeniyle bir zamanlar öğrencisi olduğu Philadelphia'daki Temple Üniversitesi'nin mütevelli heyetinden istifa etmişti.