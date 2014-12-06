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ABD'li Bilim Adamı Nobel Ödülünü Sattı

ABD'li genetik bilimci James Watson'ın 1962'de DNA'nın çift sarmallı yapısını keşfettiği için verilen Nobel ödülünü satışa çıkardığı, ödülün 4,8 milyon dolara satıldığı bildirildi.

ABD'li Bilim Adamı Nobel Ödülünü Sattı

ABD'li genetik bilimci James Watson'ın 1962'de DNA'nın çift sarmallı yapısını keşfettiği için verilen Nobel ödülünü satışa çıkardığı, ödülün 4,8 milyon dolara satıldığı bildirildi.

06 Aralık 2014 Cumartesi 11:15
ABD'li Bilim Adamı Nobel Ödülünü Sattı
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1962'DE DNA'NIN ÇİFT SARMALLI YAPISINI KEŞFEDEN JAMES WATSON'UN MADDİ SIKINTI NEDENİYLE SATIŞA ÇIKARDIĞI ÖDÜL 4,8 MİLYON DOLARA ALICI BULDU

ABD'li genetik bilimci James Watson'ın 1962'de DNA'nın çift sarmallı yapısını keşfettiği için verilen Nobel ödülünü satışa çıkardığı, ödülün 4,8 milyon dolara satıldığı bildirildi.

BBC'nin haberine göre, New York'taki Christie's müzayede evinde açık artırmayla satışa sunulan altın madalyanın 2,5 ila 3,5 milyon dolara satılması bekleniyordu. İlk defa hayatta olan bir Nobel sahibinin ödülü satılmış oldu. 86 yaşındaki Watson'un ödülünü maddi zorluklar nedeniyle satışa çıkardığı belirtildi.

Watson'ın, satıştan elde ettiği gelirinin bir bölümünü okuduğu Chicago Üniversitesi, çalıştığı Cambridge Üniversitesi ve başkanlık ettiği Cold Spring Harbor Laboratuvarı'na bağışlayacağı duyuruldu.

Watson'ın 2007'de verdiği bir röportajda, "siyahların beyazlardan daha az zeki olduğuna dair" açıklamasının ardından bilim çevreleri tarafından dışlandığı belirtiliyor.

Watson, DNA'nın çift sarmallı yapısını keşfettiği çalışmasıyla Francis Crick ve Maurice Wilkins ile tıp dalında ödül almaya hak kazanmıştı. 2004'te hayatını kaybeden Crick'in ödülü de geçen yıl 2,2 milyon dolara satılmıştı.

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