AB'de Neredeyse Her 5 Kişiden Biri Hiç İnternet Kullanmamış

AB'DE HİÇ İNTERNET KULLANMAYANLARIN ORANI BU YIL YÜZDE 18 OLDU AB ÜYESİ ROMANYA, BULGARİSTAN VE YUNANİSTAN'DA HER 3 KİŞİDEN BİRİ HİÇ İNTERNET KULLANMADI

Avrupa Birliği (AB) genelinde hiç internet kullanmayanların oranının bu yıl yüzde 18 olduğu bildirildi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), 2014 yılında AB'de bireylerin internet kullanımına ilişkin bir rapor yayımladı.

Buna göre, bu yıl 28 üyeli AB'de "hiç internet deneyimi olmayanların" oranı yüzde 18 oldu. Böylece, AB içinde yaşayan neredeyse her beş kişiden biri interneti hiç kullanmadı. Bu oran 2006 yılında yüzde 43 olarak belirlenmişti.

AB ülkelerinde "ortalama her gün ya da neredeyse her gün" internet kullananların oranı ise yüzde 65 olarak açıklandı. Bu oran 2006 yılında yüzde 31 civarındaydı. Üye ülkeler arasında "ortalama her gün ya da neredeyse her gün" internet kullananların oranının en yüksek olduğu ülke yüzde 87 ile Lüksemburg oldu. Bunu yüzde 85 ile Danimarka ve yüzde 84 ile Hollanda ve Malta izledi.

Bu yıl Romanya, Bulgaristan ve Yunanistan'da neredeyse her üç kişiden biri hiç internet kullanmadı. İnterneti hiç kullanmayan en yüksek nüfusa sahip AB ülkesi yüzde 39 ile yeni üyelerden Romanya. Bunu yüzde 37 ile bir diğer yeni üye Bulgaristan izledi. Bulgaristan'ın ardından yüzde 33 ile Yunanistan, yüzde 32 ile İtalya ve yüzde 30 ile Portekiz sıralandı.

Almanya'da hiç internet kullanmayan bireylerin oranı yüzde 11, ortalama her gün ya da neredeyse her gün internet kullananların oranı da yüzde 72 olarak belirlendi.

Ayrıca, bu yıl AB'de 16-74 yaş grubunda fotoğraf, belge, müzik ya da görüntü gibi dosyaları kaydetmek için internet bulut depolama servisini kullananların oranı yüzde 21 oldu.