banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93419
ALTIN
243.842
DOLAR
6.4985
STERLİN
8.0788
EURO
7.3766
Denktaş'tan krize tedbir
DENKTAŞ’TAN KRİZE TEDBİR
KKTC'de yakalandı
KKTC'DE YAKALANDI
Silahı kim çaldı?
SİLAHI KİM ÇALDI?
Bu sefer harnup çaldılar
BU SEFER HARNUP ÇALDILAR
banner282
Flaş Haber
Denktaş'tan krize tedbir
Kapat

ABD’den Türkiye’ye yeni yaptırım sinyali

ABD’den Türkiye’ye yeni yaptırım sinyali

15 Ağustos 2018 Çarşamba 06:05
ABD’den Türkiye’ye yeni yaptırım sinyali

Beyaz Saray’dan bir yetkili, Türkiye’de ev hapsinde tutulan rahip Andrew Brunson’un serbest bırakılmaması halinde Türkiye’ye başka ekonomik yaptırımların uygulanabileceğini söyledi.

Açıklama Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç’la rahip Brunson konusunda yaptığı görüşmeden bir gün sonra geldi. Üst düzey bir Amerikalı yetkiliye göre görüşmede Bolton, Amerika’nın bu konudaki duruşunu değiştirmeyeceği konusunda uyarıda bulundu.

Reuters haber ajansına konuşan Beyaz Saray yetkilisi Brunson konusunda henüz hiçbir gelişme olmadığını, yönetimin bu konudaki tavrının kesin olduğunu, Rahip Brunson’u eve getirmeye yüzde yüz kararlı olduklarını söyledi. Yetkili, gelecek birkaç günde ya da bir haftada bu konuda Türk tarafının harekete geçmemesi halinde başka önlemlerin de alınacağını kaydetti.  Yetkili bu önlemlerin ekonomik yaptırımlar olmasının muhtemel olduğunu söyledi ve “Sonuç almazsak baskı yapmaya devam edeceğiz” diye ekledi.

Adının açıklanmaması koşuluyla konuşan yetkili, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın dün Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ile yaptığı görüşmede ABD'nin bu konuda taviz vermeyeceği mesajını ilettiğini söyledi.

Amerikalı Rahip Andrew Brunson, Türkiye’de iki yıl önce yapılan başarısız darbe girişimiyle bağlantılı suçlardan ve terör suçlamalarından yargılanıyor. Rahip hakkındaki suçlamaları reddediyor.

Amerika, rahip Brunson’un tutuklanması ve hapiste tutulmasındaki roller nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ü yaptırım listesine almıştı. Ayrıca Trump yönetimi Türkiye’ye çelik ve alüminyum ithalatında gümrük vergilerini arttırma kararı almıştı.

 

banner288
Son Güncelleme: 15.08.2018 09:20
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tesla,
Tesla, "borsadan Çekilme" İçin Komisyon Kurdu
Münbiç’te Ortak Devriyeye Doğru
Münbiç’te Ortak Devriyeye Doğru
Trump'tan Eski Yardımcısına Hakaret
Trump'tan Eski Yardımcısına Hakaret
ABD'de Katolik rahipler binden fazla çocuğa cinsel istismarda bulunmuş
ABD'de Katolik rahipler binden fazla çocuğa cinsel istismarda bulunmuş
Beyaz Saray'dan 'Brunson' açıklaması: 'Trump hayal kırıklığı içinde'
Beyaz Saray'dan 'Brunson' açıklaması: 'Trump hayal kırıklığı içinde'
Serbest bırakılan iki Yunan askeriyle ilgili Çipras'tan açıklama!
Serbest bırakılan iki Yunan askeriyle ilgili Çipras'tan açıklama!
Türkiye’de serbest bırakılan Yunan askerler ülkelerine döndü
Türkiye’de serbest bırakılan Yunan askerler ülkelerine döndü
Kardashian'dan üstsüz paylaşım
Kardashian'dan üstsüz paylaşım
Trump'ın F-35 kararının hiç bir bağlayıcılığı yok
Trump'ın F-35 kararının hiç bir bağlayıcılığı yok
Çipras'tan kritik Türkiye mesajı.
Çipras'tan kritik Türkiye mesajı.

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim