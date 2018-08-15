ABD’den Türkiye'ye bir küstah tehdit daha!

ABD'li ismini vermek istemeyen bir üst düzey yetkili, papaz Andrew Brunson’ın serbest bırakılmadığı takdirde ABD’nin Türkiye'ye karşı daha fazla ekonomik baskı uygulanacağı şeklinde tehditler savurdu.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın, Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'la ABD’li papaz Andrew Brunson hakkında özel olarak bir araya gelmesinden bir gün sonra, Beyaz Saray üst düzey yetkilisi, Andrew Brunson konusunda Türkiye’yi uyardı.

İsminin açıklanmasını istemeyen yetkili, Brunson davasında şimdiye kadar hiçbir ilerleme kaydedilemediğini söyleyerek, “ABD, bu konuda son derece kararlı. Başkan Trump, papaz Brunson’ı eve getirme konusunda yüzde 100 kararlı ve önümüzdeki birkaç gün ya da birkaç hafta içinde eylem görmezsek, daha fazla önlem alınabilir” dedi. Daha fazla eylemin ekonomik yaptırımlar şeklinde alınacağını belirten yetkili, “Sonuç gelmese, baskı devam edecek” açıklamasında bulundu.