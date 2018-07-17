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ABD’den, Türkiye, AB, Çin, Kanada ve Meksika için şikayet

ABD yönetimi, Avrupa Birliği (AB), Çin, Kanada, Meksika ve Türkiye'nin çelik ve alüminyuma yönelik tarifelerine cevaben Amerikalı ürünlere getirdiği gümrük vergileri nedeniyle Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) başvurdu.

ABD’den, Türkiye, AB, Çin, Kanada ve Meksika için şikayet

ABD yönetimi, Avrupa Birliği (AB), Çin, Kanada, Meksika ve Türkiye'nin çelik ve alüminyuma yönelik tarifelerine cevaben Amerikalı ürünlere getirdiği gümrük vergileri nedeniyle Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) başvurdu.

17 Temmuz 2018 Salı 06:27
ABD’den, Türkiye, AB, Çin, Kanada ve Meksika için şikayet

ABD yönetimi, Avrupa Birliği (AB), Çin, Kanada, Meksika ve Türkiye'nin çelik ve alüminyuma yönelik tarifelerine cevaben Amerikalı ürünlere getirdiği gümrük vergileri nedeniyle Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) başvurdu.

ABD Ticaret Temsilciliği'nden (USTR) yapılan yazılı açıklamada, uyguladıkları misilleme tarifelerden ötürü AB, Çin, Kanada, Meksika ve Türkiye'ye karşı DTÖ nezdinde 5 ayrı ihtilaf başvurusunda bulunulduğunu bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik ve alüminyum tarifelerini ülkenin ulusal güvenliği için getirdiği belirtilen açıklamada, "Çin, AB, Kanada, Meksika ve Türkiye'nin ABD'nin ithalatına yönelik misilleme tarifeleri uluslararası kurallar çerçevesinde tamamen dayanıksızdır" ifadelerine yer verildi.

ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer ise yaptığı açıklamada, Trump'ın aldığı kararların hem ulusal hem uluslararası kurallarla uyumlu olduğunu savunarak, şunları kaydetti:
"Bazı ticaret partnerlerimiz ortak bir anlaşmazlığın çözümü için bizimle çalışmak yerine Amerikan işçilerini, çiftçilerini ve şirketlerini cezalandırmak üzere tasarlanan misilleme tarifelerle karşılık vermeyi tercih etti. Bu tarifeler, her ülkenin DTÖ Anlaşması'nda yer alan yükümlülüklerini ihlal ediyor."

ABD ile en önemli ticaret partnerlerini karşı karşıya getiren gerilim, Trump yönetiminin 23 Mart'ta ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmesiyle başlamış, AB, Çin, Merksika, Kanada ve Türkiye gibi ülkeler misilleme olarak ABD ürünlerine ek vergi getirmişti. 

 

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Son Güncelleme: 17.07.2018 09:59
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