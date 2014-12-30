ABD'den Somali'de Eş-şebab'a Karşı Hava Saldırısı

ABD ordusunun Somali'de Eş-Şebab örgütünün üst düzey bir liderini hedef alan bir hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Amerikan Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD ordusu bugün Somali'de Eş-Şebab şebekesine karşı bir hava saldırısı düzenledi. Saldırının hedefi üst düzey bir Eş-Şebab lideriydi" ifadesini kullandı.

Hava saldırısının Somali'nin Sakov kenti civarında düzenlendiğini belirten Kirby, "Şu anda orada herhangi bir sivil kayıp ya da etrafta bulunanlar arasında kayıp yaşandığını öngörmüyoruz. Operasyonun sonuçlarını değerlendirmekteyiz ve yeri geldiğinde detaylar ortaya çıktıkça ilave bilgi vereceğiz" değerlendirmesinde bulundu.



