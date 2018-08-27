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ABD’den S-400 ve F-35 pazarlığı

ABD Kongresi'nden bir heyet, Türkiye'ye S-400 ve F-35'lerle ilgili temaslarda bulunmak için geldi. ABD'li heyetin, S-400 alımından vazgeçilmesi halinde teslimatı engellenen F-35 savaş uçaklarının engelinin kaldırılacağı teklifinde bulunduğu iddia edildi.

ABD’den S-400 ve F-35 pazarlığı

ABD Kongresi'nden bir heyet, Türkiye'ye S-400 ve F-35'lerle ilgili temaslarda bulunmak için geldi. ABD'li heyetin, S-400 alımından vazgeçilmesi halinde teslimatı engellenen F-35 savaş uçaklarının engelinin kaldırılacağı teklifinde bulunduğu iddia edildi.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 21:10
ABD’den S-400 ve F-35 pazarlığı

ABD Kongresi'nden bir heyet, Türkiye'ye S-400 ve F-35'lerle ilgili temaslarda bulunmak için geldi. ABD'li heyetin, S-400 alımından vazgeçilmesi halinde teslimatı engellenen F-35 savaş uçaklarının engelinin kaldırılacağı teklifinde bulunduğu iddia edildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD Kongresi’nden bir heyet, Türkiye’yi ziyaret etti. ABD Temsilciler Meclisi Üyeleri Michael Turner, John Garamendi, Tom Marino ve ABD Savunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Robert Hood ile Temsilciler Meclisi personelinden oluşan heyetin, Dışişleri ve Milli Savunma bakanlıklarında temaslarda bulunduğu belirtildi.

Kongre üyelerinin ayrıca, NATO Parlamenter Asamblesi Genel Sekreteri David Hobbs ile TBMM'de temaslarda bulunduğu, F–35 Programı kapsamında Türk Havacılık ve Uzay Sanayiine (TAI) de ziyaret gerçekleştirdiği aktarıldı. İzmir'deki NATO Kara Komutanlığını (LANDCOM) ve Adana İncirlik Üssünü dün ziyaret eden heyetin, bugünkü temaslarıyla Türkiye programını tamamlaması bekleniyor.

ABD HEYETİNİN S-400 PAZARLIĞI

NTV’de yer alan habere göre, Türk heyet ile ABD heyeti, F-35, S-400 ve terör örgütü PKK konusunu görüştü. ABD heyeti, Türkiye’nin S-400’lerden vazgeçmesi durumunda F-35’lerle ilgili yaptırımların kaldırılabileceği mesajını verdi. Heyetin, “İlişkilerin düzelmesini istiyoruz. S-400’lerden vazgeçin, F-35’ler için engel kalksın” dediği iddia edildi.

TÜRK HEYETİNİN ABD’Lİ YETKİLİLERDEN İSTEDİKLERİ

ABD heyeti, Türkiye ile ilişkilerin iyileştirilmesi mesajını verirken, Türk heyeti ABD Kongresi’nin Türkiye’ye karşı olumsuz tavrını kaldırmasını istedi. Türk heyeti, terör örgütü PKK ile mücadelede ABD’nin üzerine düşeni yerine getirmediğini, daha fazla işbirliği yapması gerektiğini belirtti. 

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