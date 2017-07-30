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30 Temmuz 2017 Pazar 06:50

ABD’den Kuzey Kore’ye Karşı Güç Gösterisi

ABD'den Kuzey Kore'ye Karşı Güç Gösterisi
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KUZEY KORE FÜZE DENEMESİNDEN SONRA ABD'NİN, KORE YARIMADASINDA İKİ ADET B-1B BOMBARDIMAN UÇAĞI İLE GÜÇ GÖSTERİSİ YAPTIĞI BİLDİRİLDİ

ABD Pasifik Kuvvetler Komutanlığı (PACOM) Kuzey Kore’nin kıtalararası balistik füze denemesine karşı Japonya ve Güney Kore hava unsurlarının da eşliğinde Kore yarımadası üzerinde B-1B bombardıman uçakları ile güç gösterisi yaptıklarını açıkladı.

PACOM’dan yapılan yazılı açıklamada, “Bu görev Kuzey Kore’nin gerginliği tırmandıran 3 Temmuz ve 29 Temmuz kıtalararası balistik füze denemelerine karşı yapıldı.” denildi.

İki adet B-1B uçağının Guam adasındaki Andersen Hava Üssü’nden kalktığı ifade edilen açıklamada uçaklara, Japon hava sahasına girmesiyle iki Japon F-2 uçağının eşlik ettiği ve Güney Kore hava sahasına girmesi ile de dört adet Kore F-15 uçağının gruba katıldığı kaydedildi.

Uçakların yarımada üzerinde alçak uçuş yaptığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Yaklaşık 10 saatlik uçuşta mürettebat ortak kabiliyetlerini ve taktiksel becerilerini geliştirmek üzere önleme ve formasyon alıştırmaları yaparken aynı zamanda İndo-Asya Pasifik bölgesinde uzun zamandan beri devam eden ilişkilerini güçlendirdiler.”

PACOM’un Asya Pasifik bölgesinde bombardıman ve savaş uçağı kapasitesinin oldukça esnek olduğu ifade edilen açıklamada, komutanlığın, ABD topraklarını ve müttefiklerine karşı bölgede söz konusu olabilecek bir tehdide kısa sürede müdahale edebilme kabiliyetine sahip olduğu vurgulandı.

Ses üstü hıza sahip B-1B uçakları aynı zamanda Rockwell B-1 Lancer olarak da bilinir.

ABD Hava Kuvvetleri envanterinde 66 adet üç stratejik bombardıman uçaklarından biri olan B-1B bombardıman uçağı bulunuyor.

Diğer iki uçağın ise B-2 Hayalet ve B-52 Nükleer kapasiteli bombardıman uçakları olduğu belirtiliyor.

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