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ABD’den İran yaptırımları konusunda sert açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığından üst düzey yetkililer, ABD'de Başkan Donald Trump yönetiminin İran'a uygulayacağı yaptırımların sert bir şekilde devreye sokulacağını belirterek, yaptırımların İran ekonomisine "çok önemli bir etkisi" olacağını bildirdi.

ABD’den İran yaptırımları konusunda sert açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığından üst düzey yetkililer, ABD'de Başkan Donald Trump yönetiminin İran'a uygulayacağı yaptırımların sert bir şekilde devreye sokulacağını belirterek, yaptırımların İran ekonomisine "çok önemli bir etkisi" olacağını bildirdi.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 21:25
ABD’den İran yaptırımları konusunda sert açıklama

ABD’den İran yaptırımları konusunda sert açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığından üst düzey yetkililer, ABD'de Başkan Donald Trump yönetiminin İran'a uygulayacağı yaptırımların sert bir şekilde devreye sokulacağını belirterek, yaptırımların İran ekonomisine "çok önemli bir etkisi" olacağını bildirdi. Diğer yandan ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik ambargoları ihlal edenlere sert yaptırımlar uygulaycağını yayınladığı bir kararname ile açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığından isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey yetkililer, Trump’ın İran ile nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesinin ardından işaretini verdiği yaptırımların ilk aşaması hakkında basına bilgi verdi.

Yaptırımlar hakkında “Bu yaptırımların finansal anlamda İran ekonomisine çok önemli bir etkisi olacağı noktasında hiçbir şüphe yok.” değerlendirmesinde bulunan yetkililer, yaptırımların ABD yerel saatiyle bugün gece yarısı itibarıyla devreye gireceğini kaydetti.

Yetkililer, yaptırımların ABD doları, altın, değerli maden, çelik, kömür ve otomobil endüstrisini hedef aldığını belirtti.

“HEDEFİMİZ REJİM DEĞİŞİKLİĞİ DEĞİL”

Yaptırımların amacının İran’da herhangi bir yönetim değişikliğine gitmek olmadığını savunan yetkililer, “İran’ın tavırlarını değiştirmesini bekliyoruz, hedefimiz rejim değişikliği değil” dedi.

ABD‘nin İran’a karşı uygulayacağı yaptırımlarla ilgili “küresel bir koalisyon kuramadığı” yönündeki eleştirelere karşı ise yetkililer, şu cevabı verdi:

“İran’ın habis tavırlarına karşı küresel bir koalisyon kurmaya çalışıyoruz. Şunu açık bir şekilde söyleyebilirim ki, bu konuya ilişkin Başkanlık kararnamesini sert bir şekilde uygulayacağız ve diğer yetkileri kullanacağız. Diğer ülkelerle de bunu yapmaları için konuşuyoruz fakat kimsenin bir şüphesi olmasın ki bu yetkilerimizi kullanacağız.”

ÜÇÜNCÜ ÜLKELER DE ETKİLENECEK

Trump’ın, İran ile nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesinin ardından işaretini verdiği yaptırımların ilk aşaması 7 Ağustos Salı günü TSİ 07.00’de devreye giriyor.

Yaptırımlar, ABD‘nin tek taraflı kararlarına uymayarak İran ile ticaretini sürdüren diğer ülkeleri kapsayacak şekilde uygulanacağı için söz konusu ambargolardan üçüncü ülkeler de etkilenebilecek. Buna rağmen ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) yaptırımlar nedeniyle ülkelerin uğrayacağı zararların tazmin edilmeyeceğini açıkladı.

TRUMP’TAN DİĞER ÜLKELERİ İLGİLENDİRECEK YENİ KARARNAME

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik ambargoları ihlal edenlere yaptırım uygulanmasını sağlayacak yeni bir başkanlık kararnamesi imzaladı.

Trump’ın İran’a yönelik ekonomik yaptırımların yeniden yürürlüğe girmesine kısa süre kala imzaladığı yeni başkanlık kararnamesi, Beyaz Saray tarafından yayımlandı.

ABD‘nin İran ile imzalanan nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesi çerçevesinde uygulamaya geçecek yaptırımların ihlal edilmesini önlemeye yönelik kararnamede, “İran’ın ABD dolarına ve değerli metallere erişimine, enerji sektörüne, ABD‘nin kara listesindeki vatandaşlarına, nakliyat ve gemi yapımı ve liman operasyonlarına destek verenlere” yaptırım uygulanması talimatı verildi.

Kararnameye göre, “7 Ağustos 2018 ve sonrasında, İran hükümetinin ABD doları ve değerli madenleri satın almasına ve temin etmesine yardım eden, sponsorluk yapan, finansal, maddi veya teknolojik destek sağlayanlar” ABD‘nin yaptırımlarına tabi tutulacak.

Ayrıca, İran otomotiv sektörünü ilgilendiren ürün ve hizmetleri satan, tedarik veya transfer edenler yine 7 Ağustos 2018 tarihinden itibaren yaptırımlarla cezalandırılacak.

“5 Kasım 2018 ve sonrasında İran Ulusal Petrol Şirketi, Naftiran Ticaret Şirketi ve İran Merkez Bankası’na yardım eden, sponsorluk yapan, finansal, maddi veya teknolojik destek sağlayanlara” da yaptırım uygulanacak.

İRAN İLE İŞ YAPANLAR İÇİN 5 KASIM SON TARİH

Kararnamede, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisinin (OFAC) yaptırım listesinde yer alan şahıslara destek verenlerinde 5 Kasım’dan itibaren yaptırımlarla karşı karşıya kalacağı bildirildi.

Trump, İran’a yönelik yaptırımların yeniden devreye girmesine ilişkin açıklamasında, ABD‘nin yaptırımlara tamamen uyulmasını sağlamaya kararlı olduğunu ve İran’la ilişkilerini sonlandırmayanların ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalacağını vurguladı.

Bugün imzaladığı kararnamenin 8 Mayıs’ta aldığı kararla örtüştüğünü belirten Trump, şunları kaydetti:

“Birçok uluslararası firmanın, İran pazarından ayrılacaklarını açıklamalarından memnuniyet duyuyorum. Bazı ülkeler de İran’dan ham petrol ithalatını azaltacaklarını veya durduracaklarını açıkladılar. Biz bütün ulusları, İran rejiminin ya tehditkar ve istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerini değiştirerek küresel ekonomiyle yeniden bütünleşmek ya da ekonomik izolasyon yolunda devam etmek seçenekleriyle karşı karşıya olduğunu ortaya koyacak adımlar atmaya davet ediyoruz.”

Selefi Barack Obama tarafından 2015 yılında İngiltere, Almanya, Fransa, Rusya, ve Çin ile birlikte imzalanan Kapsamlı Ortak Eylem Planı’nı, “ABD tarihinde yapılmış en kötü anlaşmalardan biri” olarak nitelendiren Trump, ülkesini anlaşmadan 8 Mayıs’ta çekmişti

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