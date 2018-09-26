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ABD’den İran'a Uyarı: Bize Zarar Verirseniz Kıyamet Kopar

ABD’den İran'a Uyarı: Bize Zarar Verirseniz Kıyamet Kopar

26 Eylül 2018 Çarşamba 12:05
ABD’den İran'a Uyarı: Bize Zarar Verirseniz Kıyamet Kopar

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İran'ın lider kadrosuna ABD'ye, vatandaşlarına veya müttefiklerine zarar vermeleri halinde "kıyametin kopacağı" uyarısında bulundu.

ABD'nin eski BM Büyükelçisi olan Bolton "Nükleer İran'a karşı" konferansında konuştu.  Bolton "Tahran'daki mollaların kanlı rejimi yalana, aldatmaya ve hileye devam ederse, ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalacaklarını" söyledi. 

Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton "Bizi, müttefiklerimizi ya da ortaklarımızı aldatırsanız, vatandaşlarımıza zarar verirseniz, kesinlikle kıyamet kopar. Bugün net bir mesaj vereyim: İzliyoruz ve peşinizdeyiz." dedi.  Geçmişte İran'a karşı askeri seçeneklerin de kullanılmasını savunan Bolton, ABD'nin ekonomik ambargoların uygulanmasında agresif bir tutum izleyeceğini de vurguladı.

Bolton'ın sözleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ı Ortadoğu'da "kaos, ölüm ve yıkım tohumları ekmekle" suçlamasının ardından geldi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de, Trump yönetimini düşmanca tutumu nedeniyle eleştirerek yanıt vermişti. Ruhani  tehditlerin ve "adaletsiz ambargoların" sona ermesiyle diyaloğun başlaması gerektiğini söyledi ve hiçbir ülkenin güç kullanarak müzakere masasına oturtulamayacağını vurgulamıştı.

Son Güncelleme: 26.09.2018 15:30
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