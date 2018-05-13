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ABD’den Irak Seçimleri Açıklaması!

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Irak halkını parlamento seçimleri için sandığa giderek oyunu kullanmasından dolayı tebrik etti.

ABD’den Irak Seçimleri Açıklaması!

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Irak halkını parlamento seçimleri için sandığa giderek oyunu kullanmasından dolayı tebrik etti.

13 Mayıs 2018 Pazar 07:21
ABD’den Irak Seçimleri Açıklaması!



Pompeo yaptığı yazılı açıklamada "ABD bugünkü parlamento seçimlerinden dolayı Irak halkını tebrik ediyor. Her etnik ve dini gruptan ve iç mülteciler dahil 18 ilden vatandaş bugün seslerini duyurdu." ifadelerine yer verdi.


Irak federal meclisine seçilen milletvekillerinin kucaklayıcı ve Irak halkının ihtiyaçlarına cevap veren bir hükümet kurmak gibi önemli bir görevleri olduğunun altını çizen Pompeo, daha güvenli ve müreffeh bir gelecek için hükümet kurma sürecinin anayasal sürece göre ve hızlı bir şekilde işlemesini umduklarını belirtti.


Pompeo açıklamasında ayrıca "İki ülke arasında uzun soluklu bir iş birliği ve dostluk ilişkisi kurmaya devam ederken ABD, ortaklık kurmak üzere Irak liderlerinin yanında durmaya hazırdır." ifadelerine yer verdi.


İki ülke arasında eski Başkan Barack Obama döneminde imzalanmış olan Stratejik Çerçeve Antlaşması'na da vurgu yapan Pompeo, Irak ile ABD arasındaki stratejik ortaklığın bölgede ve Irak’ta barış ve istikrara katkı sağlayacağını dile getirdi.  


SEÇİMLERE USULSÜZLÜK İDDİALARI DAMGA VURDU


Irak'ta ekonomik, siyasi ve güvenlik sorunlarının gölgesinde yapılan genel seçimlerde oy verme işlemi tamamlandı. Katılım oranının yüzde 44,5 olduğu açıklanan seçimlerle ilgili bazı siyasi partiler "hile yapıldığı" iddiasında bulundu.


Seçimlerin resmi sonucunun ise bugün ya da yarın açıklanacağı aktarıldı.


Kerkük'te Türkmenlere karşı seçim hilesi iddiasının da yasal yollardan takip edileceği ifade edildi.


 

Son Güncelleme: 13.05.2018 14:11
Anahtar Kelimeler:
AçıklamaSeçimleriIrakABD
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