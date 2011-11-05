Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

ABD’den filo için Türkiye’ye uyarı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Victoria Nuland, “Türkiye’nin filonun yola çıkmasına...

ABD’den filo için Türkiye’ye uyarı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Victoria Nuland, “Türkiye’nin filonun yola çıkmasına...

05 Kasım 2011 Cumartesi 21:34
ABD’den filo için Türkiye’ye uyarı
banner238

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Victoria Nuland,  “Türkiye’nin filonun yola çıkmasına izin vermemesi için bir girişiminiz oldu mu?” sorusu üzerine, “Bu sorunun yanıtını bilmiyorum, ama hissiyatım şu ki; gelişmelerin ortaya çıkış şekli, hem Türk hükümeti hem de bizim hükümetimizde bir miktar sürprize yol açtı” dedi. 

Nuland, Türk hükümetiyle yaptıkları temasın ayrıntılarıyla ilgili sorular üzerine de şunları söyledi; “Filoya Türk savaş gemilerinin eşlik edebileceği yönündeki bazı haberlere dair bir kaygı vardı.

Türk hükümeti tarafından bize, böyle bir durumun söz konusu olmadığı kesin bir dille izah edildi. Bunun çok kötü bir fikir olacağı şeklindeki düşüncemizi onlara açıkça dile getirdik. Onlar da bize, böyle bir durumun söz konusu olmadığı yönünde güvence verdi.”

Son Güncelleme: 05.11.2011 21:34
Anahtar Kelimeler:
ABDİsrailDışişleri Bakanlığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim