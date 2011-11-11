ABD'den dört Predator sessizce geldi

ABD’nin iki adet Predator tipi İnsansız Hava Aracı 16 Ekim'de, ikisi de 23 Ekim'de geldi ama gerçek zamanlı görüntü aktarımı gündemde yok.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın G-20 zirvesinde ABD Başkanı Barrack Obama ile görüşürken “Söz vermiştiniz, iki adet Predator gönderin” talebinde bulunduğu sırada dört adet Predator’un İncirlik’te olduğu ortaya çıktı.

Başbakan Erdoğan’ın Obama ile yaptığı görüşmeden yaklaşık 20 gün önce, 16 Ekim 2011’de iki adet MQ Predator, İncirlik Hava Üssü’ne ulaştı. 23 Ekim'de ise diğer iki Predator İncirlik’e geldi. Taraf'ın haberine göre ABD, İncirlik’ten Türkiye’nin talebi üzerine Predatorları uçuracak ancak Türkiye’ye anlık (Real Time) görüntü vermeyecek.

Türk personelin kontrol ünitesinde görev yapmasına izin vermeyecek. Ayrıca Predatoru, üçüncü ülkelere karşı kullanmayacağına yönelik de bir garanti getirilmedi.

İncirlik’e getirilen Predatorlar, tüm üniteleri monte edilerek, yer istasyonu, yer kontrol radarları dahil, uçuşa hazır durumda konuşlandırıldı. Predatorlar 180-200 km/saat gibi bir süratle uçuyor. Uçuş irtifasına bağlı olarak genelde 13 bin-14 bin feet yükseklikte 20-24 saat kalabiliyor.

İncirlik’ten kalkacak predatorlar, Suriye sınırı boyunca uçarak Irak’a giriş yapacak. Irak’taki uçuşunu takiben aynı rotadan İncirlik’e geri dönecek. İncirlik’teki Yer Kontrol Ünitesi’nde görevli ABD’li personel sadece Predatorun yerde rulesi ve kalkış işlemini gerçekleştirecek.

Kalkışı takiben kumanda NEVADA/ABD’deki merkeze geçecek. Tüm uçuş boyunca Predatar uydu vasıtasıyla ABD’den kumanda edilecek. Predatorun elde ettiği görüntüler önce ABD’ye gönderilecek, ardından Ankara’daki ABD karargâhına (ODS)