ABD’den Deaş’ın Musul’daki Liderlerine Hava Saldırısı

DEAŞ KARŞITI KOALİSYONUN SÖZCÜSÜ ALBAY DORRIAN, DEAŞ LİDERLERİNDEN EL EMRİ’NİN 13 ŞUBAT, EL KİRİAŞİ’NİN 12 OCAK VE EL CEBURİ’NİN DE 4 OCAK'TA GÜDÜMLÜ HAVA SALDIRILARINDA ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ AÇIKLADI

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon sözcüsü Albay John Dorrian, ocak ve şubat aylarında Irak’ın Musul kenti civarında DEAŞ terör örgütünün üç liderinin hava saldırılarında öldürüldüğünü teyit ettiklerini açıkladı.

Albay Dorrian, Savunma Bakanlığına (Pentagon) video konferans yöntemi ile bağlanarak Irak ve Suriye’de DEAŞ’a karşı yapılan operasyonlar hakkında bilgi verdi.

Dorrian, DEAŞ liderlerinden Haki İsmail Ahmet El Emri’nin 13 Şubat, Ebu Abbas El Kiriaşi’nin 12 Ocak ve Abdullah Süleymani El Ceburi’nin de 4 Ocak tarihinde düzenlenen güdümlü hava saldırılarında öldürüldüğünü kaydetti.

Ahmet El Emri’nin Irak El Kaidesi ile iribatlı olduğunu ve DEAŞ’ın Musul’daki güvenlik ağının yöneticilerinden olduğunu ifade eden Dorrian, “El Emri’nin ölümü DEAŞ liderlerine uyguladığımız durağan bir baskının göstergesidir” dedi.

Sözcü, Ebu Abbal El Kiriaşi’nin DEAŞ’ın bomba yüklü araçlarının koordinesinden sorumlu olduğunu ve Abdullah Süleymani El Ceburi’nin ise DEAŞ’ın Musul’daki uçaksavar ve hava savunma araçlarından sorumlu olduğunu sözlerine ekledi.

Musul operasyonu kapsamında 450 ABD askerinin DEAŞ’a karşı Irak ordusuna eğitim ve destek verdiğini ifade eden Dorrian, ABD’nin hava araçları kontrol personelinin de cepheye yakın bir alanda koalisyon uçakları ile hava saldırıları konusunda iletişim halinde olduklarını söyledi.

"DEAŞ’LA MÜCADELEDE YENİ STRATEJİ İÇİN DEĞERLENDİRMELERİMİZİ SUNDUK"

Albay Dorrian, DEAŞ ile mücadele ihtiyaçları olduğu kadar kaynak ve askeri gücün sahada mevcut olduğunu ifade ederken Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu Komutanı Korgeneral Stephen Townsend’in Irak’taki operasyonlar konusunda her türlü yetkisi bulunduğunu ve istediği takdirde taktiksel olarak Savunma Bakanı’ndan asker ve ekipman isteyebileceğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın geçen ay Pentagon’a gönderdiği DEAŞ’la mücadeleyi hızlandıracak 30 günlük bir inceleme talimatı ile ilgili olarak değerlendirmelerini ABD’nin Merkez Kuvvetler Komutanlığı Komutanı Joseph Votel’e sunduklarını belirten Dorrian şu ifadelere yer verdi:

“Girdilerimizi General Votel’e sunduk. Ve anladığım kadarıyla General Votel’de emir komuta zincirinde bu değerlendirmeleri iletti. Dolayısıyla bu noktada bulunduğum yer verilecek kararı beklemektir ve tabii bu kararlar verildiğinde Washington merkezli bir duyuru yapılacaktır.”

Yeni strateji ile ilgili ipuçları vermekten kaçınan sözcü, Türkiye’nin Suriye’de DEAŞ ile mücadelesine dair bir değerlendirmenin olup olmadığına yönelik bir soruyu ise yanıtsız bıraktı.