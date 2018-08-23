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ABD’den Çin’e yeni vergiler

ABD 279 Çin ürüne yönelik gümrük vergilerini yüzde 25 artırdı. Çin aynı şekilde cevap verirken Trump yönetiminin yeni bir paket üzerinde daha çalıştığı belirtiliyor.

ABD’den Çin’e yeni vergiler

ABD 279 Çin ürüne yönelik gümrük vergilerini yüzde 25 artırdı. Çin aynı şekilde cevap verirken Trump yönetiminin yeni bir paket üzerinde daha çalıştığı belirtiliyor.

23 Ağustos 2018 Perşembe 14:21
ABD’den Çin’e yeni vergiler

ABD 279 Çin ürüne yönelik gümrük vergilerini yüzde 25 artırdı. Çin aynı şekilde cevap verirken Trump yönetiminin yeni bir paket üzerinde daha çalıştığı belirtiliyor.

ABD'nin dünya ekonomisinin haydutluğunu yapma çabaları devam ediyor. Trump yönetimi 279 Çin ürününe daha gümrük duvarlarını yüzde 25 artırdı.

Çin de aynı şekilde cevap verdi. Son gümrük vergisi artışlarını iki ülke arasındaki ticarete 16 milyar dolarlık darbe vurması bekleniyor.

Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Çin ticaret savaşına karşı olmasına rağmen kendisine yapılan uygulamalara cevap verecektir.

Çin ayrıca ABD'yi Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet edeceğini de söyledi.

Öte yandan Trump yönetimi bu hafta yaptığı açıklamada Çin'e yeni bir gümrük tarifesi uygulayacaklarını belirtmişlerdi. Business Insider'ın haberine göre 200 milyar dolarlık büyük bir ürün grubunu kapsayacak bu yaptırımlar kabul edilirse Çin'den ABD'ye ihraç edilen her iki ürünler biri özel gümrük vergisi ile karşılaşmış olacak.

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