ABD’den BM Güvenlik Konseyi'ne Sunulan Filistin Tasarısına Destek Yok

ABD, BM Güvenlik Konseyi'ne sunulan 2017 sonuna kadar Filistin topraklarındaki İsrail işgalinin sonlanmasını isteyen Filistin karar tasarısının "destekleyecekleri bir şey olmadığını" açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jen Psaki, günlük basın brifinginde, BM Güvenlik Konseyi'ne önceki gün Ürdün'ün sunduğu Filistin karar tasarısına ilişkin soruları yanıtladı.

Psaki, söz konusu tasarıyı destekleyip desteklemediklerinin sorulması üzerine, "Taslağı gördük. Bu, bizim destekleyebileceğimiz bir şey değil. Bu noktada diğerlerinin de aynı şeyi hissettiklerini düşünüyoruz ve daha fazla müzakere çağrısında bulunuyoruz. Filistinliler bunu biliyorlar" dedi.

Şu anda sunulan metinle ilgilenmediklerine vurgu yapan Psaki, "Taraflarla daha fazla müzakerelerin yapılmasına odaklanmış durumdayız ve ilerleme sağlamaya dönük bir yol bulmak için görüşmelerimizi sürdürmek istiyoruz" ifadesini kullandı.

Psaki, müzakerelerin sonucuna ilişkin ön yargıda bulunacak herhangi bir eylemi destekleyemeyeceklerini de kaydetti.

Ürdün tarafından sunulan tasarıda, İsrail'den 2017 sonuna kadar, işgal ettiği Filistin topraklarından çıkarak 1967 öncesi sınırlara çekilmesi, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin kurulması ve İsrail ile barış içinde birlikte yaşaması isteniyor.