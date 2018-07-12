banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
89481
ALTIN
194.534
DOLAR
4.8513
STERLİN
6.4030
EURO
5.6624
Ercan'dan çıkış yapamadı
ERCAN'DAN ÇIKIŞ YAPAMADI
58 bin Sterlin’i cebe indirdi
58 BİN STERLİN'İ CEBE İNDİRDİ
Yine uyuşturucu
YİNE UYUŞTURUCU
Geri gelip teslim oldu
GERİ GELİP TESLİM OLDU
banner282

ABD’den AB'a ticari müzakere uyarısı

ABD’den AB'a ticari müzakere uyarısı

12 Temmuz 2018 Perşembe 13:32
ABD’den AB'a ticari müzakere uyarısı

ABD’DEN AB'A TİCARİ MÜZAKERE UYARISI

 ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği'nin (AB) ticari müzakereleri iyi niyetle yapmaması halinde Avrupa'dan ithal otomobillere sınırlama getirileceği uyarısında bulundu.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO zirvesinin ardından basın toplantısı düzenleyen Trump, AB'nin ABD'ye ticari olarak "iyi davranmadığını" söyledi.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile ticari konuları müzakere etmek üzere 25 Temmuz tarihinde bir araya geleceğini belirten Trump, "Eğer AB iyi niyetle müzakere yapmazsa, ülkemize neredeyse sıfır seviyesinde veya çok düşük bir seviyede vergiyle gelen milyonlarca otomobille ilgili bir şeyler yapacağız." diye konuştu.

Trump, ABD'ye ticari konularda adil davranılmasını talep ettiğini vurguladı.

ABD Başkanı Trump, 9 Mart'ta ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 gümrük tarifesi uygulanacağını açıklamış, AB'ye bu vergilerden 1 Haziran'a kadar geçici muafiyet tanımıştı. AB, ABD'nin yakın müttefiki olduğunu ve ulusal güvenlik tehdidi olmadığını gerekçe göstererek ABD'nin gümrük vergilerinden daimi bir biçimde muaf tutulma çağrısında bulunmuştu. Taraflar arasında yapılan müzakereler sonucu AB, ABD'yi kararından vazgeçirememişti.

ABD'nin devreye aldığı ilave gümrük vergileri konusunda dengeleyici tedbirler alan AB, 22 Haziran'dan itibaren ABD'den ithal edilen mısır, barbunya, pirinç, mısır gevreği, fıstık ezmesi, yaban mersini, portakal suyu, viski, puro, sigara, tütün, ruj, kot pantolon, nevresim, ayakkabı, lavabo, merdiven, vantilatör, motosiklet, yat, tekne, tüp ve çelik gibi yüzlerce farklı ürüne yüzde 25 gümrük vergisi yürürlüğe koydu.

AB'nin kararının ardından ABD Başkanı Trump, Avrupa'dan ithal edilen tüm araçlara yüzde 20 ek gümrük vergisi uygulama tehdidinde bulunmuştu.

 

banner288
Son Güncelleme: 12.07.2018 17:38
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rusya, batılı ülkelere yaptırımı uzattı
Rusya, batılı ülkelere yaptırımı uzattı
Yemen'de BAE'nin desteklediği “gizli hapishaneler“
Yemen'de BAE'nin desteklediği “gizli hapishaneler“
Mısır'da trafik kazası: 10 ölü, 25 yaralı
Mısır'da trafik kazası: 10 ölü, 25 yaralı
İsrail'den Gazze sınırına hava saldırısı
İsrail'den Gazze sınırına hava saldırısı
Japon hemşireden “20 kadar hastayı zehirledim“ itirafı
Japon hemşireden “20 kadar hastayı zehirledim“ itirafı
Trump: “İki gün öncesine göre çok daha güçlü bir NATO var“
Trump: “İki gün öncesine göre çok daha güçlü bir NATO var“
Nijerya'da eski diktatörün “çaldığı“ paralar halka geri dönüyor
Nijerya'da eski diktatörün “çaldığı“ paralar halka geri dönüyor
İran'da yasa dışı kuş avına örnek ceza
İran'da yasa dışı kuş avına örnek ceza
Pakistan'da Şerif'in dönüşü öncesinde 100'ün üzerinde gözaltı
Pakistan'da Şerif'in dönüşü öncesinde 100'ün üzerinde gözaltı
AB'nin büyüme tahmini düşürüldü
AB'nin büyüme tahmini düşürüldü

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim