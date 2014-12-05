ABD’deki Irkçılık Ve Ayrımcılık Karşıtı Gösteriler Büyüyor

ABD GENELİNDE POLİSİN YARGILANMASINA GEREK GÖRÜLMEMESİ KARARINA YÖNELİK TEPKİLER BÜYÜYEREK SÜRÜYOR

NEW YORK'TAKİ GÖSTERİLERDE ONLARCA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI. TIMES MEYDANI'NDA POLİS İLE GÖSTERİCİLER ARASINDA ARBEDE YAŞANDI

New York'ta Afro-Amerikan kökenli Eric Garner'ın, gözaltı işlemi sırasında boğazını sıkarak ölümüne neden olan polise takipsizlik kararına tepkiler büyüyerek devam ediyor.

Siyahi zanlıları öldüren beyaz polislerin yargılanmaması yönünde arka arkaya gelen jüri kararları ABD'deki ırkçılık ve ayrımcılık tartışmalarının yeniden alevlenmesine neden oldu.

New York'ta binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen gösteriler Foley Meydanı'nda başladı. Burada bir süre gösteri yapanlar gruplara bölünerek Manhattan'ın çeşitli bölgelerine doğru yürüyüşe geçti. Zaman zaman yolları trafiğe kapatan göstericilerle polisler arasında arbede yaşandı.

Times Meydanı'nda barışçıl başlayan gösteriler, gece geç saatlerde polisle protestocular arasında arbedeye döndü. Times'taki trafiği kapatan göstericilere dağılma çağrısı yapan polis, yolu açmayan çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Chinatown'da yere yatarak şarkılar eşliğinde tepkilerini gösteren protestocular da dağılmayınca gözaltına alındı. Eylemciler, polisin kollarına plastik kelepçe takması sırasında da öldürülen siyahi Eric Garner'ın son sözleri olan "Nefes alamıyorum" ifadesinin geçtiği şarkılar söyledi.

TABUTLU GÖSTERİLER

Manhattan Köprüsü'nden Brooklyn tarafına yürüyerek geçen bir grup da Barclay Center'in önündeki kavşağı kapattı. Yanlarında getirdikleri tabutların içine giren ve trafiği engelleyen göstericiler yaklaşık 15 dakika sessiz protestoda bulundu.

Polisin müdahale etmediği eylemciler daha sonra Manhattan yönüne geri döndü. Buradaki yürüyüşe polis tarafından şiddete maruz kalanların aileleri de katılarak, destek verdi.

Herald Meydanı'ndaki gösteride de yolu kapatarak "sivil itaatsizlik" eylemi gerçekleştiren göstericilerden bazıları polis tarafından gözaltına alındı.

New York'ta dünkü gösterilerde de 80'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

BAŞKENT WASHİNGTON'DAKİ PROTESTOLAR

ABD'nin başkenti Washington'da da Garner'ın ölmesine neden olduğu iddia edilen polis hakkında takipsizlik kararı verilmesi protesto edildi.

Başkentte, iş çıkışında bir araya gelen gruplar, ABD Adalet Bakanlığı'na yürüdü. Bir grup gösterici ise Wallmart'a girip mağazayı kısa süreliğine kapattı.

Ellerinde "Adalet yoksa barış yok", "Siyahilerin hayatları da değerli" gibi pankartlar taşıyan protestocular, zaman zaman trafiği engelleyip, yere yattı.

Göstericiler, "Vurma, nefes alamıyorum" sloganları da attı. Başkentte barışçıl ortamda geçen gösteriler, gece geç saatlere kadar sürdü.

Washington ve New York dışında gösterilere sahne olan kentler arasında Chicago, Ferguson, Los Angeles, Boston da bulunuyor.

NEW YORK'TA NE OLMUŞTU?

New York'un Staten Island bölgesinde 17 Temmuz'da meydana gelen olayda, 6 çocuk babası 43 yaşındaki siyahi Amerikalı Garner, kaçak sigara sattığı gerekçesiyle gözaltına alınmaya çalışılmıştı. Bir grup polis memurunun yardımıyla Daniel Pantaleo adlı polis tarafından boğazı sıkılarak yere yatırılan Garner, hayatını kaybetmişti.

Amatör video kaydındaki görüntülerde, astım hastası olan Garner'ın, boğazını sıkarak kelepçe takıp gözaltına almaya çalışan polislere ölümünden hemen önce defalarca "nefes alamıyorum" dediği görülmüştü.

Garner'ın ölümüne neden olan polis memuru Pantaleo, aileden özür dilemiş ancak Garner'ın eşi ve çocukları bunu kabul etmemişti.

Geçen hafta da Ferguson'da siyahi genci silahla öldüren polise jüri tarafından takipsizlik kararı verilmesi üzerine ülke genelinde gösteriler düzenlenmişti.