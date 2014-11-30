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ABD'deki Ferguson Gösterileri

ABD'nin Missouri Eyaleti'nde silahsız siyahi genç Michael Brown'ı öldüren polis memuru Darren Wilson görevinden istifa etti.

ABD'deki Ferguson Gösterileri

ABD'nin Missouri Eyaleti'nde silahsız siyahi genç Michael Brown'ı öldüren polis memuru Darren Wilson görevinden istifa etti.

30 Kasım 2014 Pazar 08:34
ABD'deki Ferguson Gösterileri
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SİYAHİ GENCİ ÖLDÜREN POLİS MEMURU DARREN WİLSON İSTİFA ETTİ

FERGUSON'DA DÜZENLENEN PROTESTOLARDA GÖSTERİCİLER ABD BAYRAĞI YAKTI

ABD'nin Missouri Eyaleti'nde silahsız siyahi genç Michael Brown'ı öldüren polis memuru Darren Wilson görevinden istifa etti.

Wilson'ın avukatı Neil Bruntrager, olayın meydana geldiği 9 Ağustos'tan bugüne kadar idari izinde olan müvekkilinin Ferguson Polis Merkezi'ndeki görevinden ayrıldığını duyurdu.

St. Louis Post-Dispatch gazetesine açıklama yapan Wilson da görevden kendi isteğiyle ayrılmadığını, kendisi için yapılan tehditler ve Ferguson polisindeki diğer meslektaşlarının hayatlarını tehlikeye atmamak için bu kararı almak durumunda kaldığını bildirdi.

Öte yandan jürinin Darren Wilson'ın yargılanmasına gerek görmemesine ilişkin protestolar devam ediyor. Ferguson polis merkezi önünde toplanan göstericiler, adalet talep eden sloganlar atarak yürüyüş yaptı.

Oturma eylemi yaparak bir süre caddeyi trafiğe kapatan göstericilerle polis arasında zaman zaman gerginlik yaşandı. Yolu boşaltmaya çalışan polis, direnen bazı göstericileri gözaltına aldı.

Kaldırımda protestolarını sürdüren gruptaki bir kişi yanında getirdiği ABD bayrağını yaktı.

Jürinin, Darren Wilson'ın 9 Ağustos'ta 18 yaşındaki silahsız siyahi genç Michael Brown'ı tabancayla öldürmesine ilişkin takipsizlik kararı vermesinin ardından ülke genelinde protestolar gerçekleştirilmiş ve Wilson'ın yargılanması talepleri dile getirilmişti.

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ABDnin Missouri Eyaletinde Silahsız Siyahi Genç Michael Brownı öldüren Polis Memuru Darren Wilson Görevinden Istifa Etti.
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