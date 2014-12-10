ABD'de Uçakta Doğum

AN FRANCISCO-PHOENIX SEFERİNİ YAPAN UÇAKTA YOLCULUK EDEN BİR KADIN DOĞUM YAPTI

ABD'de Southwest Havayolları'na ait San Francisco-Phoenix seferini yapan uçakta yolculuk eden bir kadının bir erkek çocuk dünyaya getirdiği, anne ile bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Havayolları sözcüsü Emily Samuels, kabin memurlarının yanı sıra uçakta yolcu olarak bulunan bir doktor ve hemşirenin doğuma müdahale ettiğini söyledi.

Samuels, doğum nedeniyle Los Angeles'a inen uçaktaki kadının ve bebeğinin hastaneye götürüldüğünü ve durumlarının iyi olduğu ifade etti.

Uçuş görevlisi doğumla ilgili olarak, "Harika bir andı. Yolcular bebeğin ağlayışını duyduklarında alkışlamaya başladı" diye konuştu.

Uçağın temizlenecek olması nedeniyle yolcular başka bir uçakla Phoenix'e gönderildi.