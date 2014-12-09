ABD'de Tepkiler Büyüyor

ABD'de siyahi Amerikalı Eric Garner'ın, gözaltı işlemi sırasında boğazını sıkarak ölümüne neden olan polise takipsizlik kararına tepkiler hava sıcaklığının sıfırın altında olmasına rağmen altıncı gününde de sürdü.

New York'ta, Cleveland Cavaliers ile Brooklyn Nets takımları arasında oynanan NBA maçı öncesi müsabakanın yapılacağı Barclay's Center'ın önünde toplanan yüzlerce kişi jüri kararına tepki olarak yere yattı.

Ferguson'da polis tarafından öldürülen 18 yaşındaki silahsız siyahi genç Michael Brown'ın 4 buçuk saat vurulduğu yerde bekletilmesine atıfla 4 buçuk dakika yerde yatan göstericiler daha sonra caddenin karşısındaki alışveriş merkezine girmek isteyince polislerle eylemciler arasında arbede yaşandı.

Alışveriş merkezinin güvenlik görevlileri kapıları içeriden kilitlemeye çalışsa da grup polis ve güvenlikçileri aşarak içeri girdi. Burada da yere yatma eylemi gerçekleştiren eylemciler daha sonra mağazadan ayrıldı.

Öte yandan, NBA karşılaşması öncesi, aralarında LeBron James'in de yer aldığı bazı basketbolcuların ısınmak için salona üzerlerinde "Nefes alamıyorum" yazan tişörtle çıkmalarının anons edilmesi üzerine göstericiler büyük sevinç yaşadı.

Brooklyn'de oynanan karşılaşmayı İngiltere kraliyet tahtının ikinci sıradaki varisi Cambridge Dükü William ile eşi Kate de izledi.

Gösteriler, ABD'nin Batı yakasında da devam etti. California eyaletindeki Berkeley kentinde gerçekleştirilen gösterilerde çoğunluğu öğrenci olan eylemciler “Nefes alamıyorum”, “Siyahilerin hayatları da değerli”, “Adalet istiyoruz”, “Adalet yoksa barış da yok” dövizleriyle sloganlar atarak yürüdü.

ABD İKİYE BÖLÜNDÜ

Öte yandan ABD'de yapılan bir araştırma, siyahi ve beyaz Amerikalıların, siyahileri öldüren polislerle ilgili jüri kararlarında ırkın önemli rol oynadığı konusunda farklı düşündüklerini ortaya çıkardı.

USA Today ve Pew Araştırma Merkezi, 3-7 Aralık'ta bin 507 yetişkinle telefonla anket yaptı.

Ankete katılanların yaklaşık üçte biri New York'ta gözaltına alındığı sırada hayatını kaybeden Eric Garner'ın ölümünden polisi sorumlu tutarken, araştırmaya katılanların yarısı ise Ferguson'da 18 yaşındaki Michael Brown'u öldüren polisle ilgili jüri kararının doğru olduğu yönünde görüş bildirdi.

Ankate katılan Amerikalıların yüzde 57'si, Daniel Pantaleo adlı polisin Eric Garner'i gözaltına alırken boğazını sıkarak ölümüne neden olduğu olayda takipsizlik hükmüne varan jürinin kararının ''yanlış'' olduğu görüşünü dile getirdi. Araştırmaya katılan Amerikalıların yüzde 22'si ise jürinin kararını yerinde buldu ve ''doğru'' olarak yorumladı.

Araştırmada, Ferguson'daki olaya ilişkin jüri kararıyla ilgili soruya ise Amerikalıların yarısı Michael Brown'u öldüren polis memuru Darren Wilson'un yargılanmaması şeklindeki jüri kararını ''doğru'' buldu.

Amerikalıların yüzde 27'si Michael Brown'un öldürüldüğü olayda ırkın önemli olduğu görüşünü bildirirken, yüzde 16'lık bir bölüm ise ırkın önemsiz olduğu görüşünü dile getirdi. Ankete katılanların yüzde 48'i ise ırkın ''hiçbir şekilde önemli olmadığı''nı ifade etti.

Araştırmada, 10 polisten 9'unun polislerin vücut kamerası taşımasının iyi bir fikir olduğunu düşündüğü kaydedildi.

Ayrıca araştırma, ABD'de gençler ve olgun yaştakiler arasında da büyük görüş farkı olduğunu ortaya çıkardı. 30 yaş altındakilerin, daha ileri yaştakilere göre iki olayda da polislerin ceza almasından yana görüş bildirdiği kaydedildi.

SİYAHİ VE BEYAZ AMERİKALILAR ARASINDAKİ FARK

Araştırmada siyahiler ile beyaz Amerikalılar arasında büyük fark olduğu ortaya çıkarken, siyahilerin yüzde 80'i Michael Brown'un öldürüldüğü olayda polis lehine vardığı kararda jürinin hatalı olduğunu bildirdi. Beyaz Amerikalıların üçte ikisi ise jürinin kararında haklı olduğu görüşünü dile getirdi.

Eric Garner'ın öldürüldüğü olayda ise siyahilerin yüzde 90'ı jürinin polis lehine verdiği kararda haksız olduğunu dile getirdi. Beyazların sadece yüzde 28'i siyahi Amerikalılarla aynı görüşü paylaştı.

Araştırmaya katılan siyahilerin yüzde 64'ü Brown'la ilgili davada ırkın önemli bir faktör olduğunu savunurken, Garner olayındaki jüri kararına ilişkin de yüzde 62'lik bir siyahi çoğunluk, ırkın kararda etkili olduğu görüşünü dile getirdi.

Yüzde 16'lık beyaz Amerikalı kesim St. Louis'deki jüri kararında ırkın önemli rol oynadığını belirtti. New York'taki jüri kararında ırkın önemli rol oynadığı yönünde görüş bildiren beyaz Amerikalıların oranı ise 18 olarak gerçekleşti.

Siyahi Amerikalıların yüzde 52'sinin polis ve azınlıklar arasındaki ilişkilerin kötüye gittiğini savunduğu araştırmada, siyahilerin sadece yüzde 16'sı ilişkilerde ilerleme kaydedildiği yönünde görüş bildirdi.

Beyaz Amerikalılar arasında ABD'de polis ve azınlıklar arasındaki ilişkilerinin kötüye gittiği yönünde düşünenler yüzde 34 iken, yüzde 43'lük bir kesim ise ilişkilerde bir değişiklik bulunmadığı görüşünü ifade etti.