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ABD’de şok! 40 bin dolarlık böcek çalındı!

ABD'nin Philadelphia eyaletinde bir müzeden böcek hırsızlığı yapıldı. FBI hırsızlıkla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.

ABD’de şok! 40 bin dolarlık böcek çalındı!

ABD'nin Philadelphia eyaletinde bir müzeden böcek hırsızlığı yapıldı. FBI hırsızlıkla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.

09 Eylül 2018 Pazar 09:59
ABD’de şok! 40 bin dolarlık böcek çalındı!

LiveScience’ın haberine göre, çeşitli türlerin sergilendiği müzeden yaklaşık 40 bin dolar tutarında 7 bin canlı böcek, örümcek, akrep ve kertenkele çalındı.

FBI HAREKETE GEÇTİ

Hırsızlığı, müze çalışanlarının yaptığından şüphelenildiği ve Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) konuyla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.

Müze yetkilileri, aralarında orkide peygamber develeri, dev Afrika kırkayakları, leopar gekoları, altı gözlü kum örümcekleri ve çeşitli tarantula türlerinin yer aldığı böcek ve hayvanların, koleksiyonculara satılacağını tahmin ediyor.

Hırsızların, müze koleksiyonunun yüzde 80’ini çaldığı ve bunun tarihteki en büyük canlı böcek hırsızlığı olabileceği belirtildi.

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