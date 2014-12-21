ABD'de Polis Aracına Düzenlenen Saldırıda Ağır Yaralanan 2 Polis Hayatını Kaybetti

SALDIRGANIN İNTİHAR ETTİĞİ BİLDİRİLDİ

ABD'nin New York kentinde polis aracına düzenlenen saldırıda ağır yaralanan 2 polisin hayatını kaybettiği belirtilirken, saldıranın intihar ettiği ifade edildi.

New York'un Brooklyn ilçesinde New York Polis Teşkilatı'na (NYPD) bağlı polis aracına düzenlenen saldırıda ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 2 polisin hayatını kaybettiği açıklandı.

NYPD tarafından yapılan açıklamada, Brookyln'in Bedford-Stuyvesant bölgesinde Myrtle ve Tompkins Caddesi'nin kesiştiği yerde devriye gezen polis aracını yaylım ateşine tutarak aracın içindeki polislerin ölümüne neden olan saldırganın ise polis kurşunuyla değil, metro istasyonunda kendini vurduğu kaydedildi.

Baltimore'dan geldiği belirtilen saldırganın 28 yaşlarında olduğu belirtildi.

ABD'de, siyahi şüphelilerin ölümüne neden olan polisler hakkında yasal işlem yapılmaması nedeniyle protesto gösterileri düzenleyen Ulusal Hareket Ağı'nın başkanı ünlü yurttaşlık hakları savunucusu rahip Al Sharpton, olayın ardından polise karşı şiddeti kınayan bir mesaj yayımladı.

ABD'de polisin özellikle son aylarda siyahi şüphelilerin ölümüne neden olması ve ardından haklarında takipsizlik kararı verilmesi gerekçesiyle, ülke genelinde protesto gösterileri düzenleniyor.

New York'ta polise yönelik silahlı saldırı en son Aralık 2011'de meydana gelmişti.