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ABD'de Olaylı Ferguson Protestosu

ABD'nin Missouri eyaletinin Ferguson kentinde siyahi bir genci öldüren polisin yargılanmamasına yönelik jüri kararı üzerine California'nın Oakland kentinde düzenlenen protesto gösterisinde olay çıktı.

ABD'de Olaylı Ferguson Protestosu

ABD'nin Missouri eyaletinin Ferguson kentinde siyahi bir genci öldüren polisin yargılanmamasına yönelik jüri kararı üzerine California'nın Oakland kentinde düzenlenen protesto gösterisinde olay çıktı.

25 Kasım 2014 Salı 12:04
ABD'de Olaylı Ferguson Protestosu
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CALİFORNİA'NIN OAKLAND KENTİNDE GÖSTERİCİLER BAZI İŞYERİ VE ARAÇLARA SALDIRDI

OLAYDA ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

ABD'nin Missouri eyaletinin Ferguson kentinde siyahi bir genci öldüren polisin yargılanmamasına yönelik jüri kararı üzerine California'nın Oakland kentinde düzenlenen protesto gösterisinde olay çıktı.

Missouri eyaletinin St. Louis kentindeki Soruşturma Kurulu'nun kararının açıklanmasının ardından Oakland'da yaklaşık bin kişi 580 numaralı otoyolu trafiğe kapattı. Göstericiler daha sonra Oakland kent merkezine doğru yürüyüşe geçti.

Şehir merkezinde toplanan göstericiler burada protestolarına devam etti. "Eller yukarı, ateş etme" sloganları atan protestoculardan bazıları polislere sözlü saldırıda bulundu.

Göstericiler arasında bulunan bazı gruplar çevredeki kimi işyerlerine ve araçlara saldırdı ve maddi hasara yol açtı. Bir grup ise sokakta ateş yaktı. Çok sayıda polis kentin belli yerlerinde tampon bölge oluşturdu. Polisin çok sayıda kişiyi gözaltına aldığı bildirildi. Olaylarda kaç kişinin gözaltına alındığı açıklanmadı.

Protesto gösterisine katılanlardan Dequan Taylor, "Michael Brown ve ailesine saygı gösterisinde bulunmak için buradayız. Polisin böyle bir şey yapmaya hakkı yok. Şimdi o polisi serbest bıraktılar. Kesinlikle adalet yok. Burada bunu göstermek için toplandık" şeklinde konuştu.

Mark Mason isimli bir başka gösterici ise "Biz burada polis memuru Darren Wilson tarafından öldürülen Michael Brown ve ailesine destek için toplandık. O polisin şu anda kasten cinayetten hapiste olması gerekir. ABD genelinde polisler tarafından öldürülen birçok masum var. Burada bunları protesto etmek için bulunuyoruz" dedi.

Missouri eyaletindeki St. Louis kentine bağlı Ferguson'da ağustos ayında meydana gelen olayda, polis memuru Darren Wilson'ın silahsız siyahi genç Michael Brown'ı vurarak öldürdüğü belirtilmiş, bunun üzerine Ferguson'da günler süren gösteriler başlamıştı.

,St. Louis'deki Soruşturma Kurulu'nun günler süren değerlendirmesinin ardından 18 yaşındaki Brown'ı öldüren polis memuru Wilson'ın yargılanmasına gerek olmadığı kararı açıklanmıştı. Karara tepki amacıyla ABD'nin birçok kentinde gösteriler düzenlendi.

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