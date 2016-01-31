Dünyadan… ABD’de Motosiklet Fuarında Silahlı Kavga: 1 Ölü



ABD'de motosiklet fuarında çıkan silahlı çatışmada bir kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Colorado eyaletinin Başkenti Denver'daki motosiklet fuarında iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Karşılıklı açılan ateş sonucunda bir kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Silahlı kavga, salonda büyük bir korkuya neden olurken, pazar günü akşamına kadar devam edecek fuarın son gününün iptal edildiği açıklandı.

Bu arada, Denver Tıp Merkezi yetkilileri, yaralıların getirildiği hastanenin acil bölümünün bir süre güvenlik nedeniyle girişlere kapatıldığını bildirdi.

Yerel medyada yer alan haberlerde, olayın, Moğollar ve Demir Düzen motosiklet çeteleri arasında meydana geldiği bildirildi.

Denver’da 2012 yılında, Batman filminin galasını basan bir saldırgan 12 kişiyi katletmişti.

HİNDİSTAN'DAKİ ÇATIŞMADA 3 MİLİTAN ÖLDÜ

Hindistan'ın kuzeyindeki Cammu Keşmir Eyaleti'nde bir köye düzenlenen operasyonda 3 militanın öldürüldüğü bildirildi.

Hindistan ordusundan isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, eyaletin Kupwara bölgesine bağlı Dardpora köyünde askerlerin ve polisin ortaklaşa düzenlediği operasyonda yetkililerin kordon oluşturduğu sırada militanların ateş açtığını belirtti.

Cammu Keşmir'de görevli üst düzey bir emniyet yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cuma akşamı başlayıp sabaha kadar süren çatışmada aralarında ismi Ebu Usame olarak açıklanan Pakistan merkezli Leşker-i Taiba örgütü üyesinin de olduğu 3 militanın öldürüldüğünü ifade etti.

Pakistanlı olan Usame'nin geçen aylarda bölgede etkili olduğunu ve yaz aylarında eyalete bir grup yabancı militanla gizlice girdiği belirtilirken ölen iki kişinin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

İngiltere'den 1947 yılında bağımsızlıklarını kazanan Hindistan ve Pakistan, Keşmir nedeniyle 1948, 1965 ve 1971'de savaşa girmişti. Hindistan, Pakistan'ı, Cammu Keşmir'de saldırı düzenlemeleri için direnişçilere silah sağlamakla suçluyor.

Keşmir'in Pakistan'a bağlanmasını isteyen grupların 1989'dan bu yana bölgede devam eden silahlı eylemlerinde 70 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği sanılıyor. Hindistan’ın, Keşmir’in kontrolünü sağladığı bölgede 500 bin askerinin olduğu biliniyor.

YEMEN'DEKİ OLAYLAR: 10 KİŞİ ÖLDÜ

Yemen'in başkenti Sana'da Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi yanlısı Halk Direniş Güçleri (HDG) ile ordunun, Şii Ensarullah Hareketi'ne (Husiler) yönelik operasyonunda 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanına bağlı ordu ile yönetim yanlısı direniş güçleri, Sana'nın Fardatu Nehem bölgesinde stratejik öneme sahip Kaved Dağı'nda Husiler ile çatışmaya girdi.

Çatışmada yönetim yanlılarından 10 kişi yaşamını yitirirken, Husilerden de ölü ve yaralıların olduğu belirtildi. Ölü sayısına ilişkin bilgi verilmezken, 20 Husinin esir alındığı ifade edildi.

Çatışmaların akabinde ordunun Karved Dağı'nda kontrolü sağladığı, dağın kontrol altına alınmasıyla Husilerin bazı bölgelere giden yardım yolunun kesilmesinin önünün açıldığı kaydedildi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri geçen yılın mart ayında ülkede yönetime bağlı birliklerle çatışan Husilerin ilerleyişini durdurmak için operasyon başlatmıştı.

Husiler ve onlara destek veren devrik lider Ali Abdullah Salih yanlıları ile yönetim yanlısı gruplar arasındaki çatışmalar, ülkenin çeşitli kentlerinde devam ediyor.

MADAYA'DA 16 KİŞİ DAHA AÇLIKTAN ÖLDÜ

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü (MSF), abluka altındaki Suriye kasabası Madaya'ya gönderilen BM'nin yardımlarının ölümleri durdurmadığını ve son bir ayda 16 kişinin daha açlık nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

MSF'nin raporunda, BM yardım konvoylarının ay başında kasabaya girdiği hatırlatıldı. Bu yardıma rağmen sorunun devam ettiğini bildiren örgüt, en az 320 yetersiz beslenme vakasının yaşandığını, bunlardan 33'ünün durumunun ağır olduğunu ve eğer derhal tedavi edilmezlerse ölebilecekleri uyarısında bulundu.

Son bir ayda 16 kişinin daha öldüğünü açıklayan örgüt, Şam'ın Muaddamiye kasabasında abluka nedeniyle yetersiz beslenme vakalarının görülmeye başlandığını da bildirdi.

MSF Operasyon Direktörü Brice de le Vingne, Madaya'da derhal kalıcı olarak bağımsız sağlık personeli bulundurulmasına ihtiyaç bulunduğunu belirterek, "İnsanların sağlık hizmetlerine erişimi çok kısıtlıyken, kasabada sağlık durumunun kötüleşeceğini düşünüyoruz" dedi. MSF yetkilisi, ablukanın derhal kaldırılması çağrısı da yaptı.

7 AYDIR ABLUKA ALTINDA, HALK KEDİ YİYOR

Şam'ın kuzeybatısında yer alan Madaya, 7 aydan bu yana rejim güçleri ile Hizbullah militanlarının kuşatması altında. Rejim askerleri ve Hizbullah'ın, 40 bin nüfuslu Madaya çevresine mayın döşemesi ve rejim güçlerinin müdahaleleri sebebiyle bölgeden çıkamayan kasaba sakinleri, temel gıda maddelerine dahi ulaşamıyor. Halk, hayatta kalabilmek için ağaç yaprakları hatta kedi yemek zorunda kalıyor.

EN AZ 46 KİŞİ AÇLIKTAN ÖLDÜ

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü, abluka sebebiyle kasabada geçen ay 30 kişinin açlıktan hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Son 16 ölümle beraber açlık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 50'ye yaklaştı.

BM rakamlarına göre yaklaşık 4,5 milyon Suriyeli, ülkede ulaşımın güç olduğu bölgelerde yaşıyor, 400 bini ise abluka altındaki 15 bölgede temel hayati ihtiyaçlarından mahrum bulunuyor.

Suriyeli muhalifler, Cenevre'deki görüşmelere katılmak için abluka altındaki yerlere yardım götürülmesini şart koşmuştu. Bu konuda garanti verilmesinin ardından muhalifler, görüşmelere katılacaklarını açıklamıştı.







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