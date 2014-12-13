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ABD'de Lisede Silahlı Saldırı: 3 Yaralı

ABD'nin Portland kentinde bir lisede gerçekleşen silahlı saldırıda üç öğrencinin yaralandığı, saldırganın ise kaçtığı bildirildi.

ABD'de Lisede Silahlı Saldırı: 3 Yaralı

ABD'nin Portland kentinde bir lisede gerçekleşen silahlı saldırıda üç öğrencinin yaralandığı, saldırganın ise kaçtığı bildirildi.

13 Aralık 2014 Cumartesi 09:02
ABD'de Lisede Silahlı Saldırı: 3 Yaralı
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 ABD'nin Portland kentinde bir lisede gerçekleşen silahlı saldırıda üç öğrencinin yaralandığı, saldırganın ise kaçtığı bildirildi.

Portland polisinden yapılan açıklamada, Rosemary Anderson lisesi kampüsü dışında gerçekleşen silahlı saldırıda ikisi erkek birisi kız üç öğrencinin yaralandığı saldırgan ya da saldırganların ise kaçtığı belirtildi.

Yaralanan öğrencilerin önce okul içine kaçarak yardım istedikleri ardından da ambulansla hastaneye kaldırıldığı kaydedildi. Öğrencilerinin hastaneye götürülmeleri sırasında şuurlarının açık olduğu açıklandı.

Polis, normal eğitim sistemine alternatif olarak kurulan ve sorunlu öğrencilerin eğitim gördüğü okuldaki saldırının çetelerle bağlantılı olabileceğini bildirdi.

Portland'da temmuz ayında başka bir lisede meydana gelen olayda da 15 yaşındaki arkadaşını öldüren bir öğrenci yakalanacağını anlayınca intihar etmişti.

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